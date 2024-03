Собянин: Московские учащиеся примут участие в туристическом проекте «Путь героя»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Началась регистрация участников проекта «Путь героя». Заявки принимаются от всех школ и колледжей столицы до 15 апреля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Дети изучают биографии людей, внесших вклад в историю страны, детали их подвигов и переломных событий жизни. Потом составляют “путь” героя — туристический маршрут по значимым местам», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году конкурс проводится в четырех номинациях. Это «Лучший маршрут», «Лучший медиапроект. Короткометражный фильм», «Лучшая экскурсионная программа», «Лучший сценарий в “МЭШ”». Каждая образовательная организация может зарегистрировать до трех команд, которые смогут поучаствовать во всех номинациях.

Проект «Путь героя» существует с 2019 года. За это время к нему присоединились более пяти тысяч человек.

