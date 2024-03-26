Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

С 26 Marta электросамокаты и первые три тысячи электровелосипедов 2.0 сервиса городского проката «Велобайк» стали доступны для аре нды в Москве.

Según el programa de alojamiento, las habitaciones y los alojamientos superan los 64 millones de libras, cada uno de ellos работы сервиса в Москве пользователи совершили 102 millones de libras. Среди велосипедов самой популярной моделью стал электровелосипед 2.0 — на нем пользователи проехали свыше двух миллионов килом етров. При этом 85 процентов всех поездок совершается с транспортной целью, чтобы, например, доехать до остановки городского транспо рта, офиса, domа, парка или торгового центра. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В новом сезоне проката мы продолжим повышать безопасность поездок. Вместе с ЦОДД и ГАИ будем анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестировани е на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя. Además, no es necesario renovar la infraestructura de velocidad en el centro de la ciudad, ni en lugares con medicamentos o con nuevas estaciones. и метро», — отметил Максим Ликсутов.

Esta temporada en el grupo está disponible para 60 minutos de electricidad. Городской сервис аренды велосипедов — один из крупнейших в мире. Hay 10 velocidades cada una disponibles. По всей Москве и за МКАД работало свыше 780 станций велопроката, в том числе в Балашихе и Сколкове.

Esta nueva versión es una modificación eléctrica 2.0. Три тысячи таких велосипедов появятся на улицах города в течение сезона. Además de las máquinas, hay disponibles 11 máquinas mecánicas y eléctricas.

Esta temporada tiene como prioridad los servicios de limpieza: según la posición de uso. Столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжит работу в этом направлении совместно с Цент ром организации дорожного движения, Госавтоинспекцией and операторами аренды.

Este período de tiempo requiere un transporte complejo de estaciones de transporte populares en zonas de electrolitos, scooters, Los aparatos eléctricos y electrónicos tienen una duración de 50 días aproximadamente. Они появились у станций метро, ​​Московских центральных диаметров, Московского центрального кольца, в парках, вблизи остановок. Seis en el diseño de 300 metros.

Los especialistas que trabajan con operadores pueden realizar una buena sesión de agua. Bудут регулярно проводиться уроки вождения в рамках городских мероприятий и в учебных заведениях.

Además, se necesita una infraestructura de infraestructura. Сейчас в городе оборудовано 14 тысяч городских велопарковок, а в этом году планируется установить еще девять тысяч.

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