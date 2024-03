Развитие станкоинструментальной промышленности обсудили на совещании под председательством Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко

Source: MIL-OSI Russian Language News

На совещании под председательством Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко обсудили развитие станкоинструментальной промышленности

Под председательством Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко в Координационном центре Правительства состоялось совещание, посвящённое развитию станкоинструментальной промышленности. В мероприятии приняли участие представители органов власти, руководители профильных организаций и центров компетенций.

В ходе совещания участники обсудили исполнение задач и межведомственное взаимодействие по федеральному проекту по развитию станкоинструментальной промышленности России – «Развитие производства средств производства».

«У нас полностью сформирован актуализированный федпроект. Определены цели, прописаны мероприятия, меры поддержки и источники финансирования. В текущем бюджете на это предусмотрено почти 130 млрд рублей, а до 2030 года направим на поддержку отрасли более 300 млрд рублей», – отметил вице-премьер – глава Минпромторга.

Работа по федпроекту уже идёт. По словам Дениса Мантурова, запущена новая программа льготных гарантий «ВЭБ.РФ», утверждён стандарт ФРП с учётом возможности дальнейшего погашения тела займа при достижении показателей проекта, приняты все решения по новым мерам поддержки НИОКР, в том числе для молодых предпринимателей и небольших коллективов.

Особая роль в достижении технологического суверенитета отведена станкостроению как мультидисциплинарной отрасли.

«В частности, необходимо войти в топ-25 стран по уровню роботизации. Помимо станкостроения и производства промышленных роботов в контур работы необходимо включать литейное и термическое оборудование. Излишне говорить, насколько это важно для многих секторов машиностроения и ОПК. И ещё один блок, который мы должны охватить, – это станки для обработки дерева, текстиля и композитных материалов», – сказал Денис Мантуров.

В рамках совещания участники также обсудили значительный рост станкоинструментальной отрасли. Так, по словам заместителя Министра промышленности и торговли Михаила Иванова, объём рынка за прошлый год вырос более чем в 2 раза, рост внутреннего производства составил 61%, а объём производства достиг 102 млрд рублей.

Кроме того, особое внимание уделили потребности станкоинструментальной промышленности в кадровом и научном обеспечении, разработке и актуализации национальных стандартов, формированию испытательной базы станкоинструментальной промышленности, а также развитию центров робототехники.

