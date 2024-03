«Психоаналитические коучи в ближайшие годы станут топ-специалистами любых помогающих профессий»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Онлайн-кампус НИУ ВШЭ запускает магистратуру «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» в цифровом формате. Единственная в России профильная программа готовит новое поколение executive-коучей, способных отвечать на запросы бизнеса и помогать сотрудникам компаний расти. Более 10 лет эта магистерская программа лидирует среди российских образовательных программ по направлению «Практическая психология» и занимает верхние строчки рейтинга магистерских программ НИУ ВШЭ. Выпускники программы находят себя в индивидуальном психоаналитическом, бизнес- и executive-коучинге, групповом и командном бизнес-коучинге, организационном консультировании и работе с изменениями. Полученные на программе компетенции помогают сотрудникам на любом уровне строить карьеру, а собственникам бизнеса — реализовать амбициозные стратегии. Автор программы — ведущий executive-коуч международных бизнес-школ INSEAD, CEDEP, заведующий кафедрой психоанализа и бизнес-консультирования НИУ ВШЭ Андрей Россохин.

— Андрей Владимирович, когда без коуча не обойтись? — Часто слышу вопросы, может ли человек помочь себе самостоятельно, стоит ли читать книги, чтобы стать лидером, принять карьерные вызовы, побороть прокрастинацию. Ответ простой: читайте обязательно, чтение расширяет кругозор и дает рациональные знания. Но помочь на практике книги не смогут. Реальные изменения достигаются только путем обучения через новый опыт. Для этого нам нужен помощник. Он укажет на то, чего мы не видим, проработает с нами психологические ограничения, найдет в нас скрытые ресурсы и запустит качественные изменения в нашей ежедневной работе. Задача коуча — создать условия, чтобы проросла внутренняя сила клиента. Бизнес начал понимать важность такой работы, поэтому рынок профессиональных коучинговых услуг стремительно растет.

— Но этот рынок дискредитирован непрофессионалами. Как найти настоящих специалистов? — Важно осознать, что коучинг — это профессия и, значит, требует соответствующего высшего образования. Краткосрочными курсами здесь не обойтись. Самый простой способ найти профессионала — постучаться в проект нашей магистратуры «Доступный коучинг». Здесь можно получить три бесплатные сессии с коучем — магистром психологии и экспертом в психоаналитическом бизнес-консультировании. Он обучается на программе и работает под супервизией наших преподавателей. Супервизия — специальная сессия с опытным коллегой, на которой разбирается каждое взаимодействие с клиентом. Благодаря этому коуч постоянно развивается, его способность помогать клиентам в решении бизнес-запросов растет. Вопрос о наличии у коуча супервизий поможет при выборе специалиста. Спросите его, как часто он их проходит. Если получите ответ «было пару раз» или «каждые полгода этим занимаюсь» — держитесь от такого «эксперта» подальше. Настоящий профессионал-коуч проходит супервизии постоянно. — Может ли коуч помочь уже на первой сессии? — Людям свойственно ждать чуда. Кажется, что достаточно озвучить запрос, прийти на первую сессию — и выходишь счастливым, жизнь изменилась! А если нет, значит, попался плохой коуч. На ожидании такого чуда как раз и паразитируют коучи-инфоцыгане. На самом деле все с точностью до наоборот. После первой сессии у вас не только должно появиться ощущение чего-то нового, хотя и не до конца понятного, но и немного возрасти тревога. Начало любых реальных изменений всегда связано с ростом сопротивления. Выход из привычной зоны комфорта провоцирует сложные чувства: как было здесь, я хорошо знаю, а как будет там — понятия не имею. Решение любого серьезного запроса требует не одной и даже не трех-пяти сессий, а основательной детальной работы. Ограничения нужно выявить, новые ресурсы — найти, и затем все это новое должно обрести плоть и кровь в бизнес-реальности, прорасти там и стать стабильным. Изменения должны стать устойчивыми и долгосрочными, а не сиюминутными под влиянием дешевого внушения или накачивания «энергией» и «вдохновением». — Как измеряется успех бизнес-коуча? — Результативность работы коуча, казалось бы, логично описать так: пришел человек с выгоранием — ушел со вторым дыханием и восстановленный. Реальная картина не так проста. Конкретный запрос, с которым пришел клиент, может быть занавесом, за которым скрывается истинный запрос. Например, проблема его выгорания была не в усталости или перенапряжении, а в демотивации, потере смысла и вовлеченности в работу У клиента это было следствием многолетнего пассивного ожидания повышения. Он всеми силами стремился заслужить это повышение, надеясь, что его усилия будут замечены руководством. Но он не предпринял ни одной попытки заявить о своем желании. За подобным неэффективным поведением стояли определенные внутренние конфликты, которые он смог осознать и проработать лишь на психоаналитическом коучинге. Преодолев детские страхи выйти на сцену и заявить о своих желаниях, он смог занять более активную позицию, обрел мотивацию, смысл и вовлеченность. Все эти изменения, кропотливо взращенные в ходе работы над планом действий, в конечном итоге и принесли ему желанный результат. Но не через пять сессий, а спустя несколько месяцев еженедельного коучинга. — Важен ли возраст коуча? — Не настолько. Среди выпускников есть как действующие топ-менеджеры и владельцы бизнеса, успешно сочетающие работу в бизнесе с коучингом и бизнес-консультированием, так и молодые специалисты, ведущие успешную практику. — Как ваша программа учит отвечать на запросы клиентов? — Она объединяет подходы организационной психологии и прикладного психоанализа. Мы учим выявлять бессознательные психические процессы. Они влияют на поведение, динамику карьеры и стиль работы человека. Студенты программы начинают понимать, что лежит в основе поведения и какова глубинная мотивация клиента, а также воспринимать бизнес с позиции интер- и интраперсональных взаимодействий сотрудников. Программа предусматривает множество супервизий, мастер-классов и практикумов российских и зарубежных бизнес-консультантов на основе реальных клиентских кейсов. Еженедельно в рамках авторского курса я демонстрирую видео кейсов собственных коучинговых сессий с владельцами бизнеса и топ-менеджерами с детальным анализом и разбором. Студентов ждут знакомство с различными методами работы с группами и организациями, разбор и овладение методами и инструментами психодинамического подхода в менторинге и фасилитации, работа с организационным рисунком, матрицей сновидений, участие в балинтовских группах и многое другое. Отдельно мы наблюдаем за динамикой большой группы — прототипом любой команды и коллектива. В течение двухлетнего обучения мы даем студентам доступ к частным и корпоративным клиентам для проведения индивидуальных сессий и групповой коучинговой работы. У нас успешно работает проект «Корпоративный коучинг для бизнеса», его участники провели 5000 групповых и индивидуальных сессий с сотрудниками более 90 российских и зарубежных компаний. Информация о проекте — здесь. — Кто преподает на программе? — Мэтры и гуру коучинга и бизнес-консультирования со всего мира: из России, Европы, Канады, США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и др. Если говорить о персоналиях, развитию бизнес-коучинга в России способствовало наше двадцатилетнее сотрудничество с одним из самых известных в мире бизнес-консультантов, профессором INSEAD Манфредом Кетс де Врисом. Международная команда экспертов программы подтверждает ее абсолютную уникальность. Она прикладная не на словах, а на деле. Мы готовим профессионалов-практиков. Само обучение представляет собой двухлетний коучинговый процесс. Он позволяет студентам достигать совершенно удивительных изменений не только в профессиональной, но и в личной жизни. В свое время Зигмунд Фрейд сказал, что психоанализ помогает людям научиться любить и работать с удовольствием. Я уверен, что наша программа прикладного психоанализа в бизнесе полностью соответствует этим критериям. — Есть ли опасность, что нейросети в будущем заменят коучей? Довериться умным машинам может быть проще, чем раскрыться живому собеседнику. — Наш подход уникален и незаменим в работе с человеком. Каким бы высокоразвитым ни был искусственный интеллект, он никогда не сможет проникнуть в глубины нашего бессознательного. Не сможет выявить первопричину конфликтов, блокирующих профессиональное развитие, проработать ограничения и найти скрытые ресурсы и возможности для роста. Психоаналитические коучи в ближайшие годы станут топ-специалистами любых помогающих профессий. В последние несколько лет все больше возрастает интерес не только к физическому, но и к психическому здоровью, спрос на услуги психологически-ориентированных коучей и бизнес-консультантов стабильно растет. Когда внешние опоры неустойчивы, очень важно искать опору внутри себя, стремиться быть в контакте со своей психической и жизненной силой и использовать ее для профессионального развития. Тогда мы будем работать со смыслом и с удовольствием.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI