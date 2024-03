Производитель высокотехнологичных российских банкоматов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Производитель отечественных банкоматов компания «Банковские и финансовые системы» в 2023 году получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это позволит предприятию экономить на налогах и инвестировать вырученные средства в развитие производства, а также увеличение объемов выпуска. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В 2023 году компания локализовала производственные мощности в индустриальном парке “Руднево” и приступила к выпуску банкоматов. Устройства оснащены собственным программным обеспечением предприятия. Присвоение статуса резидента ОЭЗ “Технополис Москва” позволит заводу экономить на налогах и инвестировать средства в производство. Так, в планах предприятия до конца 2025 года увеличить объемы выпуска продукции в 2,5 раза и ежегодно создавать свыше 12 тысяч изделий. Кроме того, в 2024-м компания намерена начать экспортировать свою продукцию. Сейчас идут переговоры о поставках в страны Ближнего Востока», — отметил он.

Предприятие уже заключило контракты на поставку продукции с ведущими банками России, в том числе входящими в перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком Российской Федерации. Это станет важным шагом на пути к импортозамещению в банковской отрасли.

Банкоматы оснащены современными технологиями, системой мультимедиа и защитой от мошенников. В них установлены биометрическая камера, узконаправленный микрофон, а также считыватель бесконтактных или транспортных карт, двухмерных штрихкодов и QR-кодов. Сейчас степень локализации производства превышает 80 процентов.

«Предприятие активно прорабатывает варианты кооперации с другим резидентом ОЭЗ “Технополис Москва”, в рамках которой планируется использовать при выпуске банкоматов на площадке “Руднево” мониторы отечественного производства. Это позволит компании приблизиться к запланированному уровню локализации в 100 процентов», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Завод компании относится к высокотехнологичным производствам, где большинство процессов автоматизировано. При выпуске продукции используется самое современное оборудование, в том числе аппараты роботизированной сварки, а также 3D-принтеры для прототипирования пластиковых деталей банкоматов.

По словам генерального директора компании Артема Жилонова, сейчас ведется работа по созданию новых устройств и комплектующих, например модуля для распознавания и обработки купюр. Кроме того, планируется развитие производства механизмов самообслуживания для транспортной и городской инфраструктуры.

Сергей Собянин посетил высокотехнологичное производство банкоматов в «Руднев

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» дает предприятиям право на ряд налоговых льгот. Так, размер налога на прибыль до 2028 года составляет два процента, а налог на имущество и транспортный налог в течение 10 лет взиматься не будут. Сэкономленные средства резиденты могут инвестировать в расширение производства и создание высокотехнологичных продуктов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, более 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Выйти на зарубежные рынки компаниям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на странице.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

