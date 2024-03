Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Вчера, 25 марта, свой день рождения отмечал советник при ректорате ГУУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Вагин.

Сергей Геннадиевич с нами не так давно, но уже активно включился в работу по реформированию дополнительного и бизнес образования в Государственном университете управления. Также наш именинник является профессором кафедры проектного менеджмента МИРЭА и руководит методическими центрами по финансовой грамотности в Самарском политехе и Высшей школе экономики. До того несколько лет занимал проректорские должности в Самарском государственном экономическом университете, где и получил заодно второе высшее образование. Первое также получил в городе на Волге, в Куйбышевском (ныне Самарский) государственном университете.

Пожелаем виновнику торжества не терять своей крепкой деловой хватки, успехов во всех его начинаниях в нашем университете, неугасающего энтузиазма, а главное здоровья.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI