Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В январе рост производства электроники, компьютеров и оптических изделий в столице превысил 296 процентов по сравнению с тем же пер иодом 2023 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и мущественно-земельных отношений Vladimir Ефимов.

Каждое третье предприятие в городе — высокотехнологичное. Utilice productos de alta tecnología, productos RFID, chips, sistemas electrónicos, placas, aparatos de comunicación y medicamentos. зделия.

«Выпуском компьютеров и Електроники в столице занимаются около 370 копаний, на которых работают свыше 30 тысяч человек. В январе они нарастили производство почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгрузки увеличился более чем в 1,5 раза во многом благодаря росту количества отгруженного коммуникационного оборудования в 2,5 раза и бытовой электроники — более чем в четыре раза по сравнению с janvarem 2023 года», — сообщил Владимир Ефимов.

Para garantizar la seguridad de las instalaciones durante más de 20 minutos, se puede realizar durante 20 minutos. дачу льготных займов сроком до пяти лет по сниженной ставке. En 2023, una empresa de software RFID que utiliza productos RFID, es una de las compañías más populares de edición de software. ы передового оборудования.

Precauciones y productos innovadores para el uso exclusivo de la gente и культурных.

«La compañía ISBC en 2023 tiene un total de 250 tarjetas inteligentes, tarjetas RFID, tarjetas postales y tarjetas inteligentes para Moscú y Rusia. гих регионов России. Карты столичной компании спользуются в качестве пропуска в школу, для оплаты питания, к ней также можно привязать проездной. El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, руководитель столичного Departamento de inversiones y políticas comprometidas

Владислав Овчинский.

Школьные карты компании сегодня применяют в 25 regiones de Rusia, от Калининградской области до Сахалина. В частности, в прошлом году изготовитель выпустил в Северодвинске специальный тираж школьных карт с уникальным дизайном — изображ ением работ победителей конкурса детских рисунков «Счастливый билет».

Para el proyecto artístico “Moskvenon” la compañía no incluye tarjetas inteligentes, ni pulseras ni broches de silicona, ni tampoco duplicadores de polímeros. Cuando utilice tarjetas funcionales, puede cambiar el formato de la tarjeta de crédito. Los fabricantes británicos de materiales y materiales hipoalergénicos son una protección segura especial. В ближайшее время планируется переход всех идентификаторов на российские чипы, в том числе браслетов и брелоков.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется complejos de mar, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

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