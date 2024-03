На кафедре строительной физики, электроэнергетики и электротехники состоялась секция всероссийской конференции

Source: MIL-OSI Russian Language News

На кафедре строительной физики, электроэнергетики и электротехники 21 марта в рамках Национальной (всероссийской) научно-практической конференции «Современные технологии в инженерных системах и городском хозяйстве» состоялось заседание тематической секции. Свои доклады представили студенты СПбГАСУ, НИУ «МИЭТ» и Ивановского государственного энергетического университета им. В. И. Ленина.

Были рассмотрены вопросы заземления в условиях вечной мерзлоты, молниезащиты, альтернативных источников энергии, использования нейросетей в электроэнергетике, проектирования и модернизации электрооборудования для различных нужд. Кроме того, в рамках секции выступил управляющий компании «ЭТМ» по взаимодействию с вузами и отраслевыми учебными центрами Игорь Мялковский. Он рассказал о цифровой трансформации в промышленной электротехнике.

