На двух перехватывающих парковках в Северном Чертанове и Марьине появилось 130 абонементных мест

На двух перехватывающих парковках на юге и юго-востоке столицы появилось 130 абонементных мест. Теперь жители близлежащих домов могут оставлять свои автомобили на закрытой обустроенной стоянке. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня в городе доступно более трех тысяч абонементных мест на 48 стоянках со шлагбаумом. В некоторых случаях мы выделяем их на перехватывающих парковках. Таким образом, жители могут получить гарантированное место для авто рядом с домом. По поручению Сергея Собянина мы развиваем парковочное пространство в столице в соответствии с потребностями горожан», — отметил Максим Ликсутов.

Абонементной стала часть мест на парковках № 9174 (микрорайон Северное Чертаново, корпус 208) и № 9188 (Люблинская улица, дом 179/1).

Чтобы воспользоваться услугами этих парковок, нужно приобрести абонемент. Оформить его на апрель можно на сайте «Московского паркинга» в разделе «Абонементные парковки».

