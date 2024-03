Наши студенты проводят донорские выезды для пострадавших в «Крокус Сити Холл»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 марта студенты Института экономики и финансов Государственного университета управления выступили с инициативой проведения донорского выезда по сдаче крови и цитоплазмы для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл».

Первый выезд в Центр крови Федерального медико-биологического агентства прошёл успешно, о чём свидетельствую его участники.

Алина Трушкина, ИМ, Реклама и цифровой дизайн:

«Новости об этом страшном событии вместе с глубоким потрясением сразу вызвали желание оказать хоть какую-нибудь помощь пострадавшим. Как донор, сдаю кровь впервые. Было немного волнительно, но понимала, что не могу и не хочу оставаться в стороне. В такое страшное время считаю важным быть неравнодушным, прикладывать совместные усилия и быть сплочёнными. Выражаю искреннее сочувствие всем, кого затронула эта чудовищная трагедия. Мы скорбим вместе с вами».

Никита Щербаков, Международный производственный бизнес:

«Сдаю кровь впервые, принял это решение в связи с очень трагичным событием в «Крокус Сити Холл» и желанием помочь пострадавшим, так как на их месте мог оказаться любой невинный человек. Сдача крови прошла успешно с соблюдением всех санитарных норм и правил».

Организаторы выезда решили создать актив из доноров ГУУ, ведут базу желающих и отправляют группы по пунктам. Запланированы поездки до 30 марта.

Если у вас есть возможность и вы желаете помочь, вступайте в беседу для получения подробной информации.

Собранная кровь поможет тем, кто сейчас в ней очень нуждается.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI