Мэр Москвы назвал приоритетные задачи социальной защиты на 2024 год

Город продолжит реализацию городской программы «Социальная поддержка жителей города Москвы». Итоги ее выполнения в 2023 году рассмотрели на заседании Президиума Правительства Москвы. О приоритетных задачах по развитию системы социальной защиты на 2024-й в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Среди этих задач:

— безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями столицы;

— развитие системы социальной адаптации и улучшение качества жизни горожан с ментальными особенностями в социальных домах;

— развитие системы персонализированного сопровождения людей с особенностями здоровья начиная с рождения;

— улучшение доступности и качества электронных социальных услуг;

— повышение эффективности трудоустройства горожан с учетом вызовов рынка труда;

— развитие принципов адресности и проактивного подхода при предоставлении мер социальной поддержки.

«Сегодня доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают порядка 4,5 миллиона москвичей. Основные группы горожан, нуждающиеся в поддержке, — старшее поколение и люди с инвалидностью. Городская доплата к пенсии есть у порядка двух миллионов человек. Кроме того, развиваем программы для досуга, самореализации и оздоровления москвичей старшего поколения», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Поддержка старшего поколения

С начала этого года городской социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера — 24 500 рублей. Доплату к пенсии получают около двух миллионов человек.

Кроме того, в 2023 году продолжали активно развиваться программы для досуга, самореализации и оздоровления старшего поколения. Так, проект «Московское долголетие» за шесть лет превратился в полноценную экосистему для горожан старшего поколения. Его участникам доступны занятия почти по 40 направлениям под руководством профессиональных преподавателей. Бесплатные занятия в рамках проекта проводят во всех районах Москвы. Горожане «серебряного» возраста также могут присоединиться к любому из пяти тысяч клубов, которые организовали сами жители столицы в центрах московского долголетия.

В июне прошлого года на портале mos.ru заработал новый сервис, позволяющий записаться в проект дистанционно. При желании сделать это за будущих участников могут их родственники или друзья.

В проекте участвует более 1,3 тысячи внешних организаций-поставщиков, среди которых есть столичные вузы, парки, школы, спортивные и культурные центры, библиотеки и другие площадки. Участники посещают лекции по истории, искусству, изучают иностранные языки, занимаются спортом, осваивают современные технологии и даже проходят профессиональную переподготовку.

Сеть центров московского долголетия за 2023 год увеличилась почти вдвое — с 71 центра в начале года до 120. За время существования проекта в нем принял участие каждый пятый горожанин старшего поколения — это более 550 тысяч человек.

С самого начала работы проекта его участники стали отмечать положительное влияние регулярных занятий на здоровье. В 2019 году это подтвердили исследования Российской ассоциации геронтологов и гериатров. Об этом говорят и сами участники «Московского долголетия». Во время проведения комплексного социологического исследования 63 процента респондентов поставили на первое место оздоровительный эффект занятий.

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны

«Особое внимание уделяем ветеранам Великой Отечественной войны — обеспечиваем социальную поддержку, комплексный уход и выплачиваем материальную помощь», — рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ветераны обеспечиваются санаторно-курортным лечением, а для тех, кто по состоянию здоровья не может выезжать за пределы города, есть Социально-реабилитационный центр ветеранов имени В.Г. Михайлова (Олимпийский проспект, дом 7, корпуса 1, 2) и программа «Санаторий на дому» Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил. Ее участниками стали около 5,4 тысячи человек.

На базе дома ветеранов также работает служба сиделок, которые ежедневно, в том числе в выходные дни и праздники, посещают ветеранов и проводят с ними от восьми до 10 часов в сутки. В 2023 году помощь сиделок получали 1,5 тысячи человек.

Ежемесячные выплаты ветеранам проиндексировали на пять процентов. Кроме того, в 2023 году единовременную материальную помощь в связи с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне получили более 49 тысяч человек. Размер выплат составил от 10 до 25 тысяч рублей. В связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой еще 1,7 тысячи ветеранов получили единовременную материальную помощь — 40 тысяч рублей.

Новый стандарт обслуживания нуждающихся москвичей на дому

Помощь на дому в системе социальной защиты Москвы получают около 100 тысяч человек. Это удобный и технологичный сервис, который учитывает индивидуальные потребности конкретного человека. Каждый этап получения такой помощи сделали максимально комфортным и быстрым.

Заявление на надомное обслуживание можно подать на портале mos.ru. В течение трех дней после регистрации заявки придет социальный инспектор, который примерно за 40 минут проведет функциональную диагностику. Ее результаты обрабатывают при помощи уникального цифрового алгоритма, разработанного московскими геронтологами, медиками и специалистами по долговременному уходу на основе российского и международного опыта. Подобная технология используется в нашей стране впервые и не имеет аналогов.

Сформированный по итогам функциональной диагностики индивидуальный набор услуг автоматически отражается в специальном приложении на смартфоне социального работника, что помогает эффективнее планировать рабочее время и оказывать адресную помощь.

