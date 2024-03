«Мы имеем все основания стать четвёртой столицей моды»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Сегодня индустрия моды в России меняется, интерес общества к ней растет, очень многие хотят открыть свои бренды, заняться собственным производством. Мы отвечаем на этот запрос, адаптируя наши программы под нужды креативного предпринимательства. Это значит, что мы хотим дать нашим студентам инструменты для личного творчества, хотим обучить их навыкам, благодаря которым они смогут осуществлять собственные задумки, хотим дать им площадку для самореализации.

Сегодня это особенно актуально, но Школа дизайна вообще и направление «Мода» в частности всегда стремились к достижению подобных целей. Мы не просто даём нашим студентам отвлечённое образование, мы вместе с ними занимаемся актуальной, современной модой: приглашаем деятелей из индустрии для проведения встреч и лекций, делаем совместные проекты с компаниями, причем самыми крупными. Среди тех, с кем мы сотрудничали, я могу назвать Uniqlo, Adidas, Nike, Hermes и Dior. Наконец, мы проводим студенческие показы, к которым относимся со всей серьезностью — третьекурсники готовят совместные работы под университетским брендом HARD, которые мы затем показываем на неделях моды.

Кроме того, сейчас мы занимаемся несколькими коллаборациями: разрабатываем форму для бортового персонала авиакомпании «Победа», ведём переговоры о проекте по sustainable design с брендом MAAG, недавно обсуждали с Нино Шаматава, соосновательницей бренда Ushatava, организацию конкурса по инновационному дизайну, запускаем истории с Rigraiser и Fashion Rebels.

Наконец, мы делаем HSE FASHION DAYS. Это серия мероприятий, созданных для обмена идеями, для общения между студентами и представителями индустрии. Когда я говорю тут о студентах, кстати, я имею в виду не только наших — мероприятия HSE FASHION DAYS открыты для всех желающих.

