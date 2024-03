Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Лопухинском переулке завершилась реставрация фасадов особняка середины XIX века, в котором жил один из крупнейших московских предпринимателей Яков Рекк. Специалисты привели в порядок внешние стены, цоколь и деревянные двери, а также выполнили работы, необходимые для современного использования строения. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«С середины XX века в здании располагается посольство Кении. Этот дом — один из примеров московской неоклассики в архитектуре. Отдельное внимание реставраторы уделили декоративным элементам: лепнине, карнизам и гипсовым поясам по периметру фасадов», — рассказала Наталья Сергунина.

Особняк по адресу: Лопухинский переулок, дом 5, строение 1, признан объектом культурного наследия регионального значения. Он был спроектирован в стилистике неоклассицизма. Здание представляет историческую ценность и является неотъемлемой частью застройки центра Москвы.

Главный фасад дома оформлен ионическими пилястрами большого ордера (колоннами в древнегреческом стиле), объединяющими два этажа. С правой стороны расположены парадные входы, с левой — тройные окна. На фасаде сохранилась лепнина в стиле неоклассики — венки, филенки (украшения в виде прямоугольников), растительный орнамент и даже барельеф с многофигурной композицией на античный сюжет.

Нынешний облик главного фасада относится к 1911 году, когда здание перестроили по заказу Якова Рекка, основателя одной из крупнейших российских домостроительных фирм — Московского торгово-строительного акционерного общества.

Наиболее ранним является дворовый северо-западный фасад, сохранивший композицию и отделку, сложившуюся в период 1804–1851 годов. На его нижнем этаже есть четыре больших арочных проема окон. На втором этаже полностью сохранились композиция и отделка этого периода. Все элементы, в том числе колонны, опоры и подоконный пояс, имеют филенчатую обработку, что характерно для архитектуры ранней эклектики середины XIX века.

