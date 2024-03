Масштабировать бизнес – Тинькофф планирует купить Росбанк

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Что известно об интеграции «ТКС Холдинг» и Росбанка?

О возможном объединении Тинькофф и Росбанка стало известно только в середине марта 2024 года – окончательное решение пока не принято, акционерам предстоит рассмотреть перспективы интеграции. Сейчас информации о будущей сделке немного:

цель объединения – масштабирование бизнеса и укрепление позиций на рынке;

в результате интеграции компания сможет войти в топ-5 кредитных организаций России;

для покупки Росбанка придется проводить эмиссию акций «ТКС Холдинг»;

стоимость сделки будет рыночной – оценку проведут независимые эксперты;

рыночная стоимость акций Росбанка на фоне новостей о продаже уже выросла на 20%.

«Объединение двух банков, с недавнего времени находящихся под контролем Владимира Потанина, позволит усилить позицию компании, стимулировать рост бизнеса и увеличить доходность капитала», – заявили в Тинькофф Банке.

Росбанк и Тинькофф являются системно значимыми финансовыми учреждениями и входят в топ-20 банков страны. Обе компании находятся под давлением санкций – ограничения в отношении Росбанка введены в конце 2022 года, Тинькофф – летом 2023 года.

Какие еще российские банки объединяются на фоне санкций?

В последние годы в РФ наблюдается тренд на объединение банков – сразу несколько крупных кредитных организаций объявили об интеграции бизнесов, в их числе:

ВТБ и «Открытие», последний – будет, как ожидается, поглощен уже в ближайшие месяцы;

Совкомбанк и Хоум Банк – объединение запланировано на базе Совкомбанка, что позволит на 50% увеличить число клиентов;

ВТБ и крымский банк РНКБ – последний стал дочерней организацией.

Также о продаже бизнеса в России ранее заявлял австрийский Райффайзенбанк, но планы пока не были реализованы. Решение об объединении банков принимается на фоне ранее введенных против финансового сектора блокирующих санкций – кредитные учреждения вынуждены масштабировать работу для повышения экономической эффективности.

09:00 26.03.2024

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI