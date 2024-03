Марат Хуснуллин: В Южном федеральном округе ввели 25 инфраструктурных объектов за счёт средств бюджетных кредитов

Source: MIL-OSI Russian Language News

До конца 2025 года в Южном федеральном округе за счёт инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов планируется построить и реконструировать 140 объектов в сфере коммунальной, дорожно-транспортной, социальной, туристской инфраструктуры, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Более 80% создаваемых объектов, или 116, – это инженерная инфраструктура. Сетями мы занимаемся активно, наша основная задача – обеспечить их бесперебойную, надёжную работу, особенно в условиях такого интенсивного развития, которое сегодня переживает российский юг. В центре внимания – реконструкция очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения, увеличение мощностей электроподстанций и многое другое. В целом к настоящему моменту введены 25 объектов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, республиках Адыгея и Крым. Среди них, например, мост через Ростовское море, сети водоотведения и электроподстанция в Крыму», – сказал Марат Хуснуллин.

Куратором программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов выступает Минстрой России, оператором – ППК «Фонд развития территорий».

По словам генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова, средства ИБК и СКК в соответствии с заявками регионов выделены Астраханской, Волгоградской, Ростовской областям, Севастополю, республикам Крым, Адыгея, Калмыкия, Краснодарскому краю. «Общий объём предоставленных кредитов составляет более 152 млрд рублей. При этом эффект от реализации инфраструктурных проектов в разы превышает объём вложенных средств. В перспективе до 2040 года это даст возможность, например, только лишь за счёт ИБК привлечь в экономику 1,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций, создать более 52 тыс. рабочих мест», – отметил Ильшат Шагиахметов.

С 2022 года в Южном федеральном округе начались мероприятия по проектированию и строительству 115 объектов, также осуществляются работы по технологическому присоединению и закупка подвижного состава городского транспорта. За счёт ИБК в Волгоградскую область и Республику Калмыкия поставлены 182 троллейбуса и автобуса, за счёт СКК – Адыгея, Севастополь, Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край получили 211 автобусов.

Механизмы инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов входят в социально-экономическую инициативу Правительства «Инфраструктурное меню». В 2022 году среди 83 субъектов были распределены средства ИБК в размере 1 трлн рублей на реализацию более 950 инфраструктурных проектов. В 2023 году ещё 190 млрд рублей были выделены по линии СКК.

