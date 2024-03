Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В марте этого года исполнилось 120 лет со дня рождения А. И. Алиханова — выдающегося советского физика, одного из основоположников отечественной ядерной физики и создателей первой советской атомной бомбы. Абрам Исаакович — основатель Института теоретической и экспериментальной физики, Герой Социалистического Труда, член-корреспондент и академик Академии наук СССР, академик Академии наук Армянской ССР. Благодаря ему в СССР был изобретен протонный ускоритель и синхрофазотрон.

А. И. Алиханов 4 марта 1904 года родился в Гяндже, в Азербайджане. Отец работал машинистом на Закавказской железной дороге, мама занималась домашним хозяйством. В 1913 году семья переехала в Тифлис, где Абрам Исаакович поступил в коммерческое училище. В 1921 году его зачислили на горно-химический факультет Политехнического института в Тифлисе, потом он перешёл на химический факультет Второго Петроградского политехнического института.

В 1924 году А. И. Алиханов перевёлся на физико-механический факультет в Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. В студенческие годы он стал сотрудником Ленинградского физико-технического института. После окончания вуза возглавил рентгеновскую лабораторию, в которой проработал до начала Великой Отечественной войны. Молодой учёный трудился над циклотроном Радиевого института под руководством В. Г. Хлопонина вместе с Г. А. Гамовым, И. В. Курчатовым и Л. В. Мысовским. Он также вошёл в научно-исследовательскую группу, которая в 1934 году впервые наблюдала явление искусственной радиоактивности.

Являясь одним из лидеров атомного проекта СССР, Абрам Исаакович порой конкурировал с И. В. Курчатовым и в этом соперничестве иногда опережал его. Так было в 1943 году на выборах в действительные члены Академии наук СССР. А. И. Алиханов набрал больше голосов и «обошёл» И. В. Курчатова. Игорь Васильевич стал академиком на пару дней позже: его избрали на дополнительную вакансию. Абрам Исаакович считал, что по опыту работы, по авторитету среди физиков он не уступает Игорю Васильевичу. Они были дружны, ценили друг друга, но у имели разные взгляды на изготовление реакторов. Игорь Васильевич делал их графитовыми, Абрам Исаакович — тяжеловодными. Когда-то И. В. Сталин рассматривал две кандидатуры на научное руководство атомным проектом: И. В. Курчатова и А. И. Алиханова.

20 августа 1945 года Абрам Исаакович вошёл в состав советского атомного проекта в должности учёного секретаря Технического совета Спецкомитета ГКО. В том же году он организует специальную лабораторию № 3 АН СССР, которая с 1949 года получает название Теплотехнической лаборатории АН СССР, а с 1957 года — Института теоретической и экспериментальной физики, ИТЭФ. Проект тяжеловодного реактора подготовили в 1947 году, реактор построили в 1948 году, а в апреле 1949 года осуществили его физический пуск.

В 1954 году А. И. Алиханову присвоили звание Героя Социалистического Труда. Но поскольку предпочтение было отдано более дешевым графитовым реакторам, ИТЭФ сместил центр тяжести своих исследований в область ядерной физики. В институте создали циклотрон, на котором методом времени пролёта измерили нейтронные эффективные сечения не только делящихся, но и других элементов с высокой для тех лет точностью.

В 1955 году после первого полноценного испытания советской водородной бомбы руководители атомного проекта академики И. В. Курчатов, А. И. Алиханов и А. П. Александров направили в партийное руководство письмо, где говорилось, что после создания супероружия мировая война становится невозможной, она приведет к уничтожению человечества, и потому необходима новая международная политика.

Учёный был прямолинейным человеком, не умел скрывать своего отношения к людям. Он был беспартийным, при этом занимал пост директора Института теоретической и экспериментальной физики и терпеть не мог чиновников, которые, не разбираясь в деле, давали «указания». Абрам Исаакович любил шутить, путешествовать, увлекался археологией. Его дом в Черемушках, где построили Институт теоретической и экспериментальной физики, был одним из немногих мест, в которых отличавшийся нервозностью Дмитрий Шостакович мог проводить целые вечера. Шостакович говорил: Абрам Исаакович, конечно, у вас прекрасный дом, но как вы можете жить так далеко от консерватории?

После инсульта в 1968 году учёный больше не мог руководить институтом и ушёл с поста директора ИТЭФ. Через два года его не стало. Деятельность А. И. Алиханов отмечена высокими правительственными наградами: тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР.

