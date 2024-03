Инноваторы могут получить грант в 3 млн рублей на проверку собственной гипотезы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фонд содействия инновациям совместно с Минэкономразвития России запустил приём заявок на конкурс «Старт-Взлёт». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Взлёт – от стартапа до IPO», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Принять участие в конкурсе могут только физические лица, а объём поддержки составит 3 млн рублей без софинансирования проекта.

«Конкурс «Старт-Взлёт» ориентирован на поддержку тех, кто готов запустить стартап на базе собственных инновационных разработок. Победитель в течение 30 дней должен зарегистрировать юридическое лицо и стать его руководителем. Именно новой компании будет принадлежать интеллектуальная собственность, созданная в рамках гранта. В дальнейшем такая компания сможет получить статус «малой технологической компании» и доступ к преференциальным мерам господдержки», – сообщил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

Победители конкурса проведут прикладные научные исследования и экспериментальные разработки собственных гипотез. Это позволит проверить реализуемость проекта в целом и оценить возможность создания на последующих стадиях продукта, востребованного на рынке.

Проекты отбираются по шести тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

«Фонд содействия инновациям второй год проводит конкурс «Старт-Взлёт». Первая очередь конкурса вызвала очень широкий интерес – было получено свыше 1,2 тыс. заявок из 72 регионов страны. Для того, чтобы шанс получить грант в 3 млн рублей был выше, необходимо предоставить понятную бизнес-модель, доказать новизну и востребованность разработки», – рассказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Приём заявок по конкурсу «Старт-Взлёт» завершится 20 мая 2024 года.

