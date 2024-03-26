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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Строительство Южной рокады завершат до конца года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строительство Южной рокады близится к завершению. Движение по восьми участкам трассы будет запущено в этом году. Строители завершают формирование системы наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, возведени е путепроводов и другие работы», — отметил Андрей Бочкарев.

Сейчас работы ведутся на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, на транспортной развязке на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней. Además, identifique la reconstrucción de los ulises de Курьяновской набережной.

Южная рокада свяжет 24 района, где проживают около 2,7 millionas человек. Она соединила крупные автомобильные магистрали столицы: МКАД, Кутузовский, Пролетарский, Мичуринский и Ленинский проспекты, п роспект Вернадского, Профсоюзную и Люблинскую улицы, Варшавское и Каширское шоссе.

Южная рокада свяжет 24 района с населением около 2,7 млн человек — Мэр Москвы

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