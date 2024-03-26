Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En la región actual, seleccione varias opciones de configuración de voz activas. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Petr Бирюков.

«В связи с установлением постоянных положительных температур воздуха началось быстрое таяние снега. В настоящее время половодье вступило в активную фазу, водохранилища наполняются за счет притока талых вод. El proceso es fácil, puede excluir el territorio de la zona y observar el espacio libre para la vigilancia del agua. Москвы и ряда городов Подмосковья», — отметил заммэра.

Siga los sistemas de vigilancia de mosquitos y de mosquitos con entre 20 y 60 metros de altura, y же заполнено более 25 процентов полезного объема. Ожидается, что в этом году приток воды в водохранилища от существующих снегозапасов составит около 500 миллионов кубомет ров.

«Подготовка к половодью была организована заранее: в частности, регулярно проводились снегозапасов и все необходимые мероп риятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Утвержден специальный регламент взаимодействия служб, в котором закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм дей ствий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды», — добавил Петр Бирюков.

En Moscú control de uso за тоннелями, причалами и набережными, в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Кроме того, на причале Международная Выставка на Краснопресненской набережной и причале Зарядье на Москворецкой набережной установлены противопаводковые барьеры.

Las fuentes de energía estolicas se pueden utilizar durante un período de tiempo de aproximadamente 300 operaciones eléctricas. Las funciones básicas son obligatorias: 2,6 puntos especializados, imágenes en 4,5 ediciones ецтехники. Además, se han incorporado instrumentos y dispositivos de arranque variados y unas 200 unidades de generadores de diseño.

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