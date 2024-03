В Политехе прошёл День открытых дверей для иностранцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Политехнический университет провел в режиме онлайн День открытых дверей для иностранных абитуриентов, посвященный началу приёмной кампании. 25 марта представители международных служб, институтов и высших школ рассказали о процессе поступления, образовательных возможностях и ответили на вопросы будущих студентов.

С приветственным словом выступил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев: Политех — один из самых интернациональных вузов России. В нашем университете обучается более 5000 иностранных студентов из 107 стран, создавая своим разнообразием и инклюзивностью особенное молодёжное сообщество. Мы часто говорим о Политехническом университете как о дружной семье. Потому что Политех — это дом для студентов со всего мира, и каждый может найти здесь помощь и поддержку. Наша цель — внести вклад в развитие потенциала современной молодежи и образования в России и во всём мире .

Старший преподаватель Высшей школы техносферной безопасности Джамиля Идрисова представила программы Инженерно-строительного института. Особое внимание уделила достаточно новому и уникальному направлению «Аварийная готовность и реагирование». Это первая в мире программа по вопросам обеспечения аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиологические аварии. Она разработана совместно с МАГАТЭ и Росатомом.

О реализуемых международных программах рассказали представители Института энергетики: координатор иностранных студентов ИЭ Наталья Донмез, руководитель международной образовательной программы «Ядерная энергетика» Максим Конюшин, заместитель директора по международной деятельности Екатерина Соколова, руководитель программы «Тепловые электрические станции» Ярослав Владимиров.

Наш университет занимает высокие позиции в предметном рейтинге по бизнесу и экономике. Мы предлагаем широкий выбор программ на английском языке для иностранных студентов, а также даём возможность пройти стажировку в российских компаниях и стать конкурентоспособным профессионалом на международном и российском рынке , — рассказал заместитель директора по международной деятельности Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Никита Лукашевич.

В этом году мы впервые со времён пандемии проводим летнюю школу в очном формате. Студентов ждут более 35 курсов по семи направлениям, таким как: инженерные и естественные науки, цифровые и информационные технологии, энергетические технологии, социальные науки, бизнес и менеджмент, и конечно, русский язык и культура. Традиционно, значительную часть расписания составляет культурная программа. Мы надеемся, что участие в программах летних школ станет интересным и полезным опытом для наших студентов , — отметила заместитель начальника отдела международных образовательных программ и академической мобильности Зарина Асадова.

Также к онлайн-трансляции присоединились иностранные студенты СПбПУ, которые поделились своим опытом и впечатлениями от учебы в университете.

Для меня большая честь участвовать и выступать на сегодняшнем мероприятии, так как я учусь на первом курсе магистратуры Политехнического университета по специальности «Микроэлектроника инфокоммуникационных систем». Я выбрала Политех из-за того, что он имеет высокий рейтинг THE и является одним из самых интернационализированных университетов России , — поделилась с абитуриентами Лиюань Чжан, победительница олимпиады Open Doors: Russian Scholarship Project.

Заполнить заявку можно в личном кабинете . Приём открыт с 25 марта.

