В Москве приступили к проведению гидравлических испытаний теплосетей

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 18 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей», — отметил Петр Бирюков.

До конца апреля запланировано 55 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 235 километров. Работы проведут во всех городских административных округах.

Организация испытаний теплосетей — одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная их задача — заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняют сотрудники ПАО «МОЭК» в период с мая по сентябрь после отключения отопления.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проводят перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

