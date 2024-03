Виктория Абрамченко и Алексей Гордеев обсудили вопросы развития сельского хозяйства и экологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственной Думе в преддверии отчёта Правительства состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Виктории Абрамченко и заместителя Председателя Государственной Думы Алексея Гордеева. Также во встрече приняли участие председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников, представители Аппарата Правительства и Минприроды.

Виктория Абрамченко поблагодарила коллег из Государственной Думы за совместную работу и всестороннюю поддержку проектов в области сельского и лесного хозяйства, а также охраны окружающей среды. Вице-премьер отметила, что совместно с депутатским корпусом были приняты важнейшие нормативные изменения в области мелиорации, развития садоводства, защиты окружающей среды и снижения антропогенного воздействия на экосистемы.

«С 2020 года объём сельхозпроизводства вырос на 11,6% и по предварительным итогам 2023 года составил 8,3 трлн рублей, а экспорт продукции АПК вырос на 44% – с 30,2 млрд долларов до 43,5 млрд долларов по итогам 2023 года. Президент в Послании Федеральному Собранию обратил особое внимание на важность обеспечения технологического суверенитета в отрасли. Поэтому продолжим оказывать поддержку АПК для устойчивого развития, повышать производительность труда, а также вводить новые земли сельхозназначения в оборот», – сказала Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что в рамках нового проекта по технологическому суверенитету уже начата подготовка национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Она выразила уверенность, что благодаря совместной работе Правительства и Госдумы будет заложена база для достижения поставленной Президентом цели – к 2030 году увеличить агроэкспорт в полтора раза с базы 2021 года.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации задач экологического развития, обозначенных в послании Президента.

С 2025 года, как сообщила Виктория Абрамченко, будет запущен новый федеральный проект по оздоровлению рек и озёр России. «Он будет касаться и Амура, и Иртыша, и Терека, других рек и продления всех мероприятий, связанных с благополучием Волги и её притоков. В качестве целевого ориентира Президент поручил к 2030 году вдвое снизить загрязнение всех ключевых водных артерий и уникальных водных объектов России», – отметила Виктория Абрамченко.

Будут продолжены и мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда. Как отметила вице-премьер, с 2020 по 2024 год на реализацию проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» из федерального бюджета предусмотрено более 133 млрд рублей. По итогам реализации мероприятий улучшено качество жизни 15,9 миллиона человек. В этом году будут завершены мероприятия по ликвидации 191 несанкционированной свалки в границах городов. Вице-премьер также поблагодарила коллег за принятие «усольского» закона и совершенствование механизма выявления, оценки и ликвидации объектов накопленного вреда.

Также в числе направлений, которые обсуждались в ходе встречи, реализация реформы обращения с отходами. Утилизация отходов в России достигла 12,8%, а сортировка отходов выросла с 30,4% в 2020 году до 52,9% в 2023 году. Благодаря совместной работе Правительства и Госдумы был принят закон о совершенствовании расширенной ответственности производителей и импортёров.

С 2027 года предложено обеспечить утилизацию всей выпущенной в оборот упаковки. Это позволит существенно сократить объём захоронения отходов и достигнуть национальной цели развития страны, установленной Президентом.

