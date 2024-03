Вам слово, Елизавета Гречухина: пространство вокруг студентов должно быть вдохновляющим

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехе состоялась первая в новом году встреча дискуссионного клуба «Вам слово!» проекта «Лепота» . В этот раз гости к студентам пришла главный архитектор крупного инвестиционного-строительного холдинга «А101» Елизавета Гречухина.

Яркая биография новой героини проекта, её близость к Политеху (муж с отличием окончил физико-математический факультет), желание быть полезной и поделиться со студентами своими знаниями создало на встрече не просто открытую, но и вдохновляющую атмосферу.

Разговор шёл об урбанистике и о том, как создать вокруг себя комфортное пространство. Тема важная для всех, кто любит свой город и хочет, чтобы он был уютным и благоустроенным. Но особенно интересно было пообщаться с экспертом студентам, которые получают образование именно в этой профессиональной области — будущим архитекторам, строителям, дизайнерам городской среды. Дискуссия получилась продуктивной — Елизавета поделилась опытом работы главным архитектором Гатчины, заместителем директора Центра компетенций Ленинградской области, дала ребятам ценные советы и ответила на вопросы.

Елизавета окончила Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры, через несколько лет вместе с мужем уехала жить в Европу, где он работал в ЦЕРНе (Европейской организации по ядерным исследованиям).

«Мы прожили за границей шесть лет, потом муж решил, что наши дети должны получить образование именно в России, в той физико-математической школе в Гатчине, которую окончил он сам, — рассказала Елизавета. — И вот мы приехали и увидели, как выглядит улица, по которой мои сыновья должны были ходить в школу. Первого сентября я повела туда ребёнка, упала, порвала брюки, расстроилась. И это был переломный момент, наверное, у вас такое тоже бывает, когда ты не можешь с чем-то смириться и должен хотя бы попытаться что-то сделать, чтобы это изменить. Я пришла в администрацию, сказала, что я архитектор и хочу работать. Мне ответили: „Ну, попробуйте“ и предложили ставку. Я попробовала, и у меня получилось».

Так дорога в физмат-школу превратилась в Бульвар науки. Елизавета рассказала, почему она выбрала именно такую концепцию, где нашла деньги на проект, как отреагировали жители, показала на слайдах, что из этого получилось.

«Путём таких небольших, точечных внедрений, которые имеют свою идентичность, дух места, ты можешь менять среду, — объяснила она. — Люди оценили это пространство, считают его своим. Дети придумывают игры, взрослые проводят мероприятия».

После этого глава администрации предложила Елизавете стать главным архитектором Гатчины. И уже в этом статусе она придумала и воплотила в жизнь новый проект «Аэропарк». Так 30 тысяч жителей микрорайона «Аэродром» получили в добавление к существовавшей зелёной зоне современную благоустроенную рекреацию со скейтпарком и променадом.

Елизавета рассказала студентам, что такое практика соучаствующего проектирования, которую она начала применять в то время, когда была главным архитектором: Это сейчас активно внедряется — людей спрашивают, как они пользуются территорией, что бы они хотели, чего бы не хотели. И результаты опроса становятся техническим заданием для архитекторов, которые проектируют пространство. Я объехала все школы в Гатчине, пообщалась с молодёжью. Мне было важно услышать их чаяния. Много работы с детьми и жителями было в течение двух лет. Каждые выходные встречалась, мы обсуждали проекты, их участие. У нас появилось настоящее городское сообщество .

Этот метод Елизавета рекомендовала и студентам, если они захотят реализовать свои идеи. Также эксперт обратила внимание ребят на крупные федеральные программы, по которым можно привлечь деньги для финансирования проектов: «Формирование комфортной городской среды» и всероссийский конкурс Минстроя по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Пока голос молодёжи не слышен, но студенты однозначно могут выступать с такими инициативами. Нужно собрать группу, проанализировать ситуацию, примерно прикинуть, что бы это могло быть, и прийти с оформленной заявкой в администрацию или к своему депутату , — считает эксперт.

Когда правительство Ленинградской области организовало Центр компетенций, Елизавете предложили возглавить направление, связанное с развитием городов. Вместе с командой она воплотила в жизнь несколько проектов: центральная улица в Пикалёво (жители прозвали её Пикалёво-авеню), парк с пляжем в Сясьстрое, променад в Пудомягском сельском поселении, сквер «Молодёжный» в Новой Ладоге, пространство для молодёжи в городе Коммунар KOMMUNA_R LAB и т.д.

На своей нынешней работе Елизавета занимается уже не реанимированием существующих пространств, а созданием новых по принципу «дружелюбного города», в котором были бы не только жилые дома, детсады и школы, но и другие объекты, которые делают город комфортным для людей, и сохранялись бы природные ландшафты.

После выступления гостья ответила на вопросы слушателей.

— Мы с одногруппниками делаем проект по обустройству одного из корпусов Политеха. Нам очень не нравится «убитая плитка», посоветуйте, что с этим делать?

— Нужно собрать коллектив людей, которых тоже беспокоит эта проблема. Чем вас больше, тем ваш голос будет звучать весомее. Затем проанализируйте, сколько человек ходит там в течение дня, чтобы показать значимость территории. Потом нужно узнать, чем можно заменить покрытие и сколько это стоит. Чем обоснованнее будет ваше предложение, тем быстрее вас услышат.

— Какое у вас впечатление о нашем парке? Можно ли, бережно сохраняя дух этого места, преобразить его, сделать более комфортным для отдыха?

— Мне понравилось, что здесь чисто, красивые отреставрированные исторические здания, они выглядят парадно. Очень круто, что у вас есть зелёный ресурс. Потому что буквально 15 минут в природной среде способны восстановить работу мозга и всех систем человека. Я предлагаю провести сессию соучаствующего проектирования, которую я могла бы модерировать. Готова ещё раз приехать.

— Я из маленького города Заполярный Мурманской области. У нас там есть «Тропа здоровья», в советское время там все ходили, дышали воздухом, кормили уточек. Пару лет назад приехала команда, затеяли что-то, провели реновацию и превратили зону в молодёжное современное место. Что выгоднее, создать новое с нуля или доработать старое, чтобы оно снова притягивало к себе внимание.

— Зависит от нескольких факторов. Первый — есть ли хоть какая-то история этого места? Если да, то нужно с ней работать, потому что из-за этого место становится привлекательней, нам всем интересно ходить там, где что-то происходило. Второй фактор — какими ресурсами вы располагаете.

— Многие студенты живут в Мурино, снимают квартиры. Недавно он был признан одним из лучших малых городов. А как вы оцениваете урбанистику этого места?

— Мне кажется, это градостроительная ошибка, что там построили так много жилья, а о других функциях не подумали. Нельзя допускать такого. Но появляется очень много общественных инициатив, потому что люди из духа противоречия объединяются, чтобы сделать жизнь вокруг себя лучше. Это хорошо, что люди отстаивают своё право на город.

— С чего начинать подобную Гатчине трансформацию в городе с населением 700 тысяч человек, например, в Рязани?

— В стратегии развития каждого города написано: нужно стремиться к тому, чтобы люди не уезжали, чтобы развивали экономику. Вы так и должны в своей концепции обозначить, что вы — ценный ресурс для города, и чтобы вернуться и работать на его благо, вы бы хотели в нём видеть то-то и то-то.

В завершение встречи Елизавета ответила на блиц-опрос.

— Почему все урбанисты против заборов?

— Урбанисты за связанность территорий. Когда сносишь забор, приходит новый поток людей.

— Почему бесплатные парковки — это плохо?

— Ты купил машину, сумей оплатить и место для неё, почему оно должно быть бесплатным?

— Многоэтажки — это тоже плохо?

— Да, потому что это вырывает тебя из природного контекста. Нам важно чувствовать пропорции, что территория безопасная, что ты может прогнозировать свои действия. А когда ты попадаешь в непропорциональное человеку пространство, тебя охватывает паника. Там меньше коммуникаций, меньше социальных связей.

— Почему пешеходные дорожки должны быть выше уровня земли?

— Не обязательно, они могут быть вровень, но с правильным уклоном, чтобы вода уходила в газон.

— Какие решения в Петербурге устраивают вас с как урбаниста?

— Мне нравится, как сделали набережную Карповки. Провели там соучаствующее проектирование, выявили, что нужно и попали в точку — там зародилась жизнь.

— Какой должна быть идеальная окружающая среда для среднестатистического студента?

— Она должна быть вдохновляющая. Должна быть природа, много точек для коммуникаций, условия для проживания, потому что, когда не закрыты базовые потребности, быть вдохновлённым тяжело. И пространство, где проходят лекции, должно быть меняющимся, модульным, мобильным.

Фотоархив

