Белые медвежата, подопечные «Роснефти», впервые вышли на прогулку в Якутском зоопарке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

26 марта белая медведица по кличке Колымана, подопечная «Роснефти», впервые вывела своих новорождённых детёнышей на прогулку из закрытой части вольера. Этого события в Якутском зоопарке «Орто-Дойду» ждали несколько месяцев – медвежата родились в начале декабря.

Сотрудники зоопарка не беспокоили семейство и наблюдали за медведицей с медвежатами с помощью видеокамер. Опознать пол мишек удалось только сейчас, когда малыши вышли на первую прогулку: это самец и самка. По наблюдению зоологов, медвежата отличаются по поведению: девочка активная и подвижная, а мальчик спокойнее, проводит больше времени рядом с мамой.

Компания «Роснефть» и зоопарк «Орто-Дойду» объявляют конкурс имён для медвежат. Предложения принимаются по адресу электронной почты mishki.malyshki@mail.ru. В теме письма необходимо указать пару имён, а в самом письме – свои данные (имя, номер телефона и населённый пункт). Самые удачные, по мнению жюри, варианты будут вынесены на всеобщее голосование. Результаты конкурса объявят 13 апреля в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Победители получат памятные сувениры от Компании «Роснефть».

Справка: Обитатели якутского зоопарка – пара белых медведей Колымана и Ломоносов – приносят потомство уже в третий раз. Осиротевшую Колыману нашли в 2012 году на архипелаге «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе Республики Саха (Якутия). Ломоносов родился в Ленинградском зоопарке, откуда его привезли в Якутск. При поддержке «Роснефти» в зоопарке для медведицы построили дополнительный вольер с берлогой, необходимой для выращивания медвежат, так как в дикой природе самка воспитывает малышей одна. В 2016 году у медведей родилась Хаарчаана – она сейчас живёт в Ленинградском зоопарке, а в 2019 году Алмаз – любимец хабаровчан. Сохранение и защита популяции белого медведя – одно из направлений экологической повестки «Роснефти». Компания изучает популяция краснокнижных хищников в естественной среде обитания – проводит экспедиции по российскому побережью Северного Ледовитого океана. С 2013 года под опекой Компании находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. Сегодня Компания патронирует, вместе с новорождёнными близнецами, 34 белых медведя в 16 зоопарках страны. «Роснефть» полностью обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

26 марта 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI