Алексей Оверчук провёл встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф

На полях Боаоского азиатского форума, проходящего в Китае, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

Во время беседы Алексей Оверчук и Дилма Роуссефф обсудили текущую ситуацию в мировой экономике, операционную деятельность банка в России, а также вопросы, связанные с российскими приоритетами в отношении НБР.

