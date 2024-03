25.03.2024 Primer ministro W. Kosiniak – Kamysz: Niech świąteczny czas przyniesie nam wszystkim pokój, siłę i nadzieję na każdy nowy dzień

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

25 marca br. w Warszawie odbyło się spotkanie wielkanocne Prezydenta RP A. Dudy oraz wicepremiera W. Kosiniaka – Kamysza z żołnierzami Wojska Polskiego oraz pracownikami wojska. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP oraz duchowieństwo. Dzięki wideokonferencji życzeń od Prezydenta RP i wicepremiera wysłuchali żołnierze polskich kontyngentów wojskowych oraz ci, którzy swoją służbę pełnią obecnie na granicy Polski z Białorusią.

Życzę polskim żołnierzom, ich najbliższym, pracownikom wojska spokojnego Wielkiego Tygodnia i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech ten zmartwychwstały Pan, który wkrótce stanie się także naszym udziałem, tchnie optymizm, wiarę w nowe możliwości, a przede wszystkim umocni ducha, także w tych trudnych momentach. Życzę, żeby wraz z tymi Świętami przyszła siła, optymizm, wiara w możliwość pokonania wszelkich trudności. Spokojnych, dobrych, błogosławionych Świąt dla całej Rzeczypospolitej

– powiedział prezydent A. Duda.

W trakcie spotkania minister Kosiniak – Kamysz zaznaczył, że ze względu na to, co dzieje się na Ukrainie, dość szczególnego znaczenia nabierają słowa o pokoju i spokoju. Dziś obowiązkiem nas wszystkich, jak zaznaczył szef MON jest dbanie o bezpieczeństwo naszej ojczyzny.

Po to się zbroimy, po to trwa transformacja, po to dokonujemy zakupów sprzętu wojskowego i podnosimy umiejętność, jakość szkolenia, po to się zmieniamy, żeby polska armia była silniejsza. Nie po to, żebyśmy wywoływać jakikolwiek konflikt zbrojny. Nie zbroimy się po to, że dążymy do wojny, ale dlatego, żeby obronić pokój. Potrzebujemy siły. Wolność i pokój potrzebują siły. Potrzebujemy naszej siły w sojuszach, potrzebujemy siły naszej ojczyzny, potrzebujemy siły naszego wojska

– podkreślał w wystąpieniu szef MON.

***Świąteczne spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy i wspomnienia dwóch saperów z 5 Pułku Chemicznego, którzy dziś zginęli w trakcie realizacji zadań służbowych.

