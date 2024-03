Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W 2023 roku Polska otrzymała niemal 5,1 millones de euros finansowania od Grupy EBI.

Inwestycje wsparły rozwój regionalny, transformację energetyczną oraz wzmocnienie przedsiębiorczości.

Wsparcie dla transformacji energetycznej w ramach programu RePowerEU wzrosło o 80% w porównaniu z 2022 rokiem.

Finansowanie projektów przyjaznych dla klimatu osiągnęło 52% całości inwestycji Grupy EBI w Polsce.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) utrzymał silne zaangażowanie w finansowanie w Polsce, udzielając w sumie prawie 5,1 millones de euros finansowania w 2023 roku, co w dużej mierze odpowiadało zeszłorocznemu całkowitemu wsparciu w wysokości 5 ,45 mil millones de euros. Finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wyniosło 4,67 millones de euros o 632 millones de euros del Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), z czego 255 millones de euros przypadło na projekty pokrywające się.

Finansowanie transformacji energetycznej w Polsce wzrosło o 80% w stosunku do 2022 roku i wyniosło 1,78 millones de euros. La compra de la región rozwoju es de aproximadamente 2,33 millones de euros. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy o średniej kapitalizacji otrzymały 633 millones de euros de financiación. Poziom inwestycji Banku w projekty innowacyjne oraz we wsparcie kapitału ludzkiego wyniósł 360 millones de euros. Udział zielonego finansowania i zaangażowanie w projekty przyjazne klimatowi wzrosło do 52% z 49% w 2022 roku.

EBI aktywnie przyczynia się do zrównoważonej transformacji sektora energetycznego w Polsce

– powiedziała wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska.

Do naszych priorytetów należy też finansowanie innowacji i promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki tym inwestycjom EBI wspiera miejsca pracy, stymuluje wzrost gospodarczy i umacnia pozycję Polski wśród gospodarek Unii Europejskiej

– dodała prof. Czerwińska.

Obecne wyzwania, z którymi wszyscy się mierzymy – począwszy od transformacji energetycznej, przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych, przez poprawę konkurencyjności europejskich gospodarek, aż po potrzebę radykalnego zwiększenia gotowoś ci obronnej Europy – sprawiają, że kraje członkowskie UE muszą działać szybko i solidarnie. Europejski Bank Inwestycyjny od wielu lat jest w centrum wielu tych działań i jestem pewny, że tak pozostanie. Szczególnie liczymy na współpracę z EBI w obszarze finansowania potrzeb w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Temat ten jest elementem rozmów na szczeblu liderów UE oraz posiedzeń Rady Ecofin

– el ministro de finanzas del poder, Andrzej Domański.

Inwestycje w inicjatywy RePowerEU i InvestEU w znacznym stopniu przyczyniły się do wsparcia finansowego EBI w Polsce

Z kwoty 1,78 millones de euros na transformację energetyczną, 610 millones de euros, częściowo wsparte przez InvestEU, zainwestowano w rozwój jednej z największych farm wiatrowych na świecie (i pierwszej na Morzu Bałtyckim) budowanej przez Baltic Power. Ponadto, PGE i Enea otrzymały odpowiednio 1,4 millones de złotych i 1 miliard złotych na rozwój i modernizację sieci distrybucji energii. Projekty te mają znaczenie Strategiczne i są zgodne z planem RePowerEU mającym na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w sektorze energetycznym, poprawę efektywności energetycznej oraz wzmocnienie niezależności energetycznej Unii Europejskiej.

W celu zwiększenia efektywności energetycznej w Polsce, EBI podpisał szereg umów, w tym 1,5 miliarda złotych dla sieci supermercadoów Biedronka. Inwestycja ta uczyni sklepy bardziej przyjaznymi dla środowiska poprzez modernizację budynków i wdrożenie innych technicznych innowacji. EBI ha aportado una financiación de 104 millones de euros al productor Maspex na modernizację zakładów produkcyjnych.

Aby wesprzeć udział podmiotów publicznych i prywatnych w transformacji energetycznej, EBI zainicjował europejski program pomocy lokalnej energetyce, czyli program ELENA (European Local Energy Assistance), który zapewnia wsparcie techniczne dla inwestycji w efektywność energetyczną i energię odna wialną w budynkach i transporcie miejskim. Wśród działań ELENA w 2023 roku znalazła się pomoc dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej w przygotowaniu około 100 budynków użyteczności publicznej do modernizacji zwiększających efektywność energetyczną oraz instalacji systemów odnawialnej energii na potrzeby produkcji ciepła i energii elektrycznej.

W latach 2019-2023 całkowita inwestycja Grupy EBI w transformację polskiego sektora energetycznego wyniosła 4,75 millones de euros.

W ramach programu InvestEU, w 2023 roku, EBI wsparł innowacyjne polskie przedsiębiorstwa i podpisał umowy z polską firmą medyczną SDS Optic na rozwój przełomowej technologii wykrywania raka oraz z producentem mebli tylko w celu wzmocnienia obszaru badań i rozwo ju.

Przez ostatnie pięć lat inwestycje Grupy EBI w innowacje, cyfryzację i kapitał ludzki w Polsce wyniosły 4,3 millones de euros.

Región de Polonia y miasta stały się bardziej zielone i bardziej inkluzywne dzięki wsparciu Grupy EBI

W 2023 roku EBI wspierał zrównoważony rozwój polskich miast, udzielając finansowania w wysokości 2,33 millones de euros. Finansowanie było skierowane na projekty zrównoważonego rozwoju infrastruktury w miejscowościach takich jak Tychy, Dąbrowa Górnicza, Szczecin, Cracovia, Wrocław y Gdańsk.

Jednym z głównych przykładów było porozumienie finansowe w wysokości 33 millones de euros na modernizację taboru tramwajowego w Cracovia. Kolejne finansowanie w Krakowie, na kwotę 244 millones de złotych, EBI udzielił dla Uniwersytetu Jagiellońskiego na budowę i wyposażenie obiektów dydaktycznych i badawczych na jego kampusie medycznym – Collegium Medicum.

W obszarze transportu drogowego w Polsce EBI w ubiegłym roku zintensyfikował współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie modernizacji polskich dróg będących częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

EBI cuesta 450 millones de euros en billetes expresos S6 en Koszalin y Bożepole. Równolegle EBI przeznaczył dodatkowe 450 millones de euros na sfinansowanie budowy autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Białą Podlaską. Te inwestycje nie tylko pomagają w rozwoju infrastruktury, ale także wspierają nadrzędny cel EBI, jakim jest wzmacnianie rozwoju gospodarczego i mobilności w Polsce.

W innych działaniach promujących rozwój polskich regionów w zeszłym roku, programa EBI – JASPERS (Asistencia conjunta para apoyar proyectos en regiones europeas) wspierał inicjatywy w zakresie gospodarki wodnej, ograniczania skutków powodzi i redukcji emisji pochodzącej z transportu.

W latach 2019-2023 inwestycje Grupy EBI w zrównoważony rozwój regionalny wyniosły 11,91 millones de euros.

Grupa EBI wzmacnia rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jako kluczowego czynnika dla rozwoju gospodarczego

Łączna kwota 633 millones de euros finansowania Grupy EBI wsparła ponad 47 700 polskich MŚP oraz pomogła utrzymać prawie pół miliona miejsc pracy. Umowy z Pekao Leasing, Europejskim Funduszem Leasingowym i Credit Agricole ułatwiły finansowanie inwestycji zielonych, innowacji oraz przedsiębiorczości kobiet. Ponadto inwestycje EIF na polskim rynku kapitałowym capital de riesgo con celu wsparcia najbardziej innowacyjnych firm con Polsce wyniosły 153 millones de euros con un presupuesto de 2023.

W latach 2019-2023 wsparcie Grupy EBI dla MŚP i średnich przedsiębiorstw wyniosło 6,62 millones de euros.

