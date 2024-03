Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин поздравил кинооператора и фотохудожника с 80-летием.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Человек талантливый и многогранный, Вы вписали много ярких страниц в историю отечественного кинематографа.

Долгие годы Ваше уникальное операторское искусство живёт на экране. Успех и популярность фильмов Георгия Данелии, Станислава Говорухина, Киры Муратовой, Сергея Соловьёва, Алексея Германа – во многом и Ваша заслуга.

Вас знают и как прекрасного педагога. На знаменитых Высших курсах сценаристов и режиссёров им. Г.Н.Данелии Вы учите своих студентов тонкостям профессии, передаёте свой большой опыт. И конечно, являетесь для них примером верности призванию.

Желаю Вам удачи во всём, крепкого здоровья и благополучия».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI