Этот день в истории Политеха: 25–31 марта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В очередном выпуске спецпроекта «Этот день в истории Политеха» вы расскажем о событиях, связанных с датами с 25 по 31 марта.

25 марта — День работников культуры. Министр финансов Российской империи и один из основателей Санкт-Петербургского политехнического института Сергей Юльевич Витте говорил: Воспитывать современного инженера без хорошей гуманитарной подготовки не только безнравственно, но и губительно для страны .

Техническая мысль неотделима от искусства, литературы и музыки. Не мыслю инженера вне культуры. Не приобщившись к Пушкину и Лермонтову, Чехову и Толстому, Репину и Чайковскому, он не достигнет ничего… Инженер должен мыслить симфонически , — вторил ему учёный, архитектор и изобретатель В. Г. Шухов.

В Политехе всегда придерживались и продолжают придерживаться мнения этих двух великих людей. На протяжении всей своей истории Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого уделял большое внимание духовно-нравственному воспитанию студентов, их культурному развитию и гуманитарным дисциплинам. Сейчас в университете готовят высококвалифицированных гуманитарных специалистов, а все без исключения первокурсники приобщаются к лучшим образцам музыкального творчества во время уникальных для российской высшей школы «Музыкальных семестров».

Особое достояние вуза — глубокие культурно-исторические традиции, сформированные его профессорами, выпускниками и студентами. В Политехе работают два театра. На вокальных конкурсах вуз прославляют хор «Полигимния», камерный хор, студия PolyVox. Широко известен среди политехников оркестр СПбПУ. Танцевальная студия PolyDance ежегодно приглашает студентов изучать различные направления хореографии. В университете регулярно проводятся фотоконкурсы и художественные выставки.

Сердце нашего университета — Белый зал. На творческих вечерах и крупных концертах в нём выступают талантливые исполнители, среди которых — известные актёры, музыканты, вокалисты, танцевальные коллективы и оркестры, а вход на эти выступления для студентов всегда бесплатный.

Многообразная культурная жизнь нашего университета — в первую очередь заслуга руководителя Дирекции культурных программ и молодёжного творчества СПбПУ Бориса Кондина, директора Культурно-образовательного комплекса СПбПУ Марины Арканниковой и всего коллектива дирекции.

25 марта 1917 года родился один из участников атомного проекта СССР Василий Владимирович Алексеев. После окончания семилетки, фабрично-заводского училища и рабфака в 1934 году он поступил в Ленинградский индустриальный институт. В октябре 1938 года, после четвёртого курса, по спецнабору был зачислен в Военную электротехническую академию связи на инженерный радиотехнический факультет Военной электротехнической академии РККА. Окончил его в 1940 году.

С января 1948 года проходил службу на Семипалатинском ядерном полигоне. За подготовку и проведение испытаний изделий РДС-6с, РДС-4 и РДС-5 на полигоне № 2 получил Сталинскую премию. Награждён также орденом Трудового Красного Знамени.

25 марта 2016 года были объявлены победители Европейского конкурса научных фотографий (European Science Photo Competition, ESPC-2015). Второе место в номинации «Люди в науке» занял участник из России — студент 4 курса Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Даниил Филатов.

Европейский конкурс научных фотографий проходил впервые и сразу собрал более 3 тысяч работ из 40 стран. Конкурс состоял из двух частей: в ноябре и декабре 2015 года проходила его русскоязычная часть, затем организаторы отправили фотографии победителей на международный финал. Конкурс проводился по пяти номинациям: «Люди в науке», «Микроизображения», «Нефотографические материалы», «Серии изображений», «Общая категория». Итог — пять лучших фотографий россиян (победители каждой из номинаций), среди которых и работа Даниила Филатова, вышли в европейский финал. Победителей определяло экспертное жюри, в состав которого вошли представители известных журналов, вузов и научные кураторы. Первые места в Европейском конкурсе научных фотографий достались представителям Германии, Венгрии, Эстонии и Греции. Вторые места — участникам из России, Чехии, Эстонии, Греции и Словакии.

27 марта 2015 года в Санкт-Петербурге был официально признан новый российский строительный рекорд — он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как рекорд по объёму непрерывного бетонирования. Фундаментная плита основного здания «Лахта-центра» — крупнейшая в мире монолитная конструкция, произведённая методом непрерывной заливки. В основание «Лахта-центра» в течение 49 часов было залито 19 624 м³ бетонной смеси, что на 3000 кубометров превосходит предыдущий зарегистрированный мировой рекорд. В этой работе участвовал студент Инженерно-строительного института Политеха Владимир Тарасов, который последние два года обучения работал на строительстве «Лахта-центра». Кстати, в 2016 году Владимир стал одним из 15 лучших выпускников — «золотых» медалистов.

27 марта — Всемирный день театра. И этот факт имеет самое непосредственное отношение к нашему университету. Любительские театры в вузах — не редкость, но в Политехе их целых два. Театру «Глагол» 4 апреля исполнится уже 53 года. Его создал в 1971 году доцент кафедры физической химии физико-металлургического факультета Александр Максимович Борщевский вместе со своими студентами. Александра Максимовича не стало в конце 2020 года, и сейчас театр возглавляет его сын Александр Борщевский. А творческой частью театра уже больше 35 лет ведает художественный руководитель и режиссёр Константин Гершов . Кстати, «Глагол» — один из немногих в России университетских театров с постоянным репертуаром.

Чуть младше Студенческий театр Политеха — ему в декабре 2023 года исполнилось 50 лет . Он родился не в Политехе, а в Институте машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» (ПИМаш). Возглавил театр четверокурсник турбиностроительного факультета Виктор Борисенко, который позже выучился на режиссёра и по сей день успешно руководит театром уже в Политехе. В 2011 году ПИМаш объединили с СПбПУ, и так у нас стало два театра. Они очень разные, у каждого свой стиль. Вы можете сравнить их, побывав на спектаклях «Глагола» на улице Капитана Воронина, 13 и Студенческого театра на Полюстровском проспекте, 14.

28 марта 1907 года профессор Александр Сергеевич Посников был единогласно избран на должность директора Политехнического института. Это произошло вследствие драматических событий, потрясших институт и закончившихся отстранением князя А. Г. Гагарина от руководства вузом.

18 февраля 1907 года в общежитиях института полиция провела обыск и обнаружила оружие и взрывчатку. 20 человек арестовали. Впрочем, исследователи до сих пор сомневаются в достоверности результатов этого обыска. Профессор Политехнического института академик М. А. Павлов в своих «Воспоминаниях металлурга» писал: Вероятнее всего, бомбы были подкинуты самой полицией . Эта точка зрения встречается и в некоторых материалах послереволюционных лет.

После отстранения А. Г. Гагарина Совету института срочно пришлось выбирать директора. Им стал старший из деканов А. С. Посников.

С 28 марта по 5 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса Политех не учился и не работал. Исключение составляли только службы, без которых жизнедеятельность университета невозможна. Такие меры принимались в то время для недопущения распространения коронавирусной инфекции. По приказу ректора СПбПУ Андрея Рудского, зарплата за этот выплачивалась. А у студентов с 28 марта по 5 апреля были каникулы.

С 29 по 31 марта 2017 года делегация Политехнического университета во главе с ректором А. И. Рудским гостила в МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве. Это был ответный визит — ровно год назад, в марте 2016 года, делегация из Бауманки посетила Политех. В первый день политехники узнали, что в Бауманском университете есть своя «красная площадь»; что пообедать можно в «обжорных рядах» — целом коридоре разных столовых и кафе; что традиционное место встречи бауманцев — «у ноги» — так студенты называют памятник Н. Э. Бауману во дворе главного здания университета. Помимо знаковых для бауманцев мест, политехникам показали основные корпуса и научно-образовательные центры университета, такие как Центр наноплазмоники, мастерская команды «Формула студент», Молодёжный космический центр, Дом физики, и многое другое.

Потом студенты двух вузов предложили преподавателям сразиться с ними на футбольном поле. Исторический футбольный матч проходил в спорткомплексе Бауманки. А потом ректоры А. А. Александров и А. И. Рудской посадили в сквере две яблони.

29 марта 2023 года в концертном зале Мариинского театра состоялось награждение победителей II Всероссийского открытого хорового фестиваля-конкурса «Радуга» им. И. В. Рогановой. Художественный руководитель Камерного хора СПбПУ Александра Макарова получила звание «Лучший дирижёр». А коллектив поющих политехников под её управлением стал лауреатом I степени в номинации «Любительские молодёжные хоры».

Хор «Полигимния» в этой же номинации был удостоен звания лауреата II степени, а в номинации «Хоры, ансамбли и вокальные группы в жанре популярной музыки» — лауреата III степени.

29 марта 2016 года в Доме учёных в Лесном наградили победителей конкурса «Лучший гуманитарий Политеха», в котором студенты технических специальностей соревновались в знаниях по гуманитарным наукам. Конкурс вызвал большой интерес: для участия в первом туре зарегистрировалось более 150 человек. Заявки на участие подали студенты всех институтов Политеха, в финал вышли 20 сильнейших. Прямо на сцене финалисты должны были узнать портреты известных персон, ответить на блиц-вопросы по гуманитарным наукам и выступить с небольшой речью на одну из предложенных тем, касающихся благотворительности, гуманизма и толерантности. Ребята продемонстрировали эрудицию, умение держаться на сцене и навыки ораторского мастерства.

30 марта 2019 года Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал победителем в конкурсе на разработку дорожной карты по развитию «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные технологии» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» до 2024 года. Исполнителем работ выступил Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии».

31 марта 1940 года в серийное производство принят танк Т-34, главным конструктором которого был выпускник 1934 года ЛПИ Михаил Ильич Кошкин. В 1934 году М.И. Кошкин защитил диплом по специальности «инженер-механик по конструированию автомобилей и тракторов», тема дипломной работы «Коробка переменных передач среднего танка».

31 марта 2016 года на сцене Белого зала прошла творческая встреча с известным советским и российским композитором, певцом и продюсером Дмитрием Маликовым. Гость Политехнического университета поделился: Встреча в СПбПУ — это новый формат и опыт для меня . Дмитрий Маликов исполнил песню «День рождения мамы», и ответил на вопросы студентов и поклонников.

31 марта 2022 года Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» дал в Белом зале Политеха большой концерт памяти Даниила Гранина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI