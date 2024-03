Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В марте этого года СПбПУ получил положительное заключение по результатам аккредитационной экспертизы основной образовательной программы 29.04.04_01 «Материалы и технологии изготовления художественных изделий», реализуемой в ИММиТ, в отношении уровня высшего образования — магистратуры УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности».

Подготовка к процедуре началась ещё летом 2023 года. Перед Институтом машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) и Дирекцией основных образовательных программ СПбПУ стояла задача не только сформировать и актуализировать комплект документов в соответствии с новой моделью государственной аккредитации, но и подготовить обучающихся выпускного курса к диагностической оценке их знаний — тестированию. Этот показатель выполняется далеко не всегда, и является наиболее частой причиной отказа во внесении изменений в «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам».

Аккредитационная экспертиза проходила по распоряжению Рособрнадзора с 26 февраля по 6 марта 2024 г. Эксперты изучили представленные документы и официальный сайт СПбПУ, посетили университет с целью проведения диагностической работы.

По результатам работы экспертной группы образовательная программа прошла все проверки с максимальным результатом и подтвердила соответствие качества образования аккредитационным показателям.

Наличие государственной аккредитации образовательной деятельности даёт право образовательной организации выдавать студентам, обучающимся по аккредитованным программам, документы об образовании государственного образца.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI