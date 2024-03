Финансовые новости: Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО сократилось более чем вдвое

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

По итогам 2023 года из группы с повышенными рисками мошенничества в сфере ОСАГО вышли Кабардино-Балкарская Республика, республики Северная Осетия — Алания, Бурятия и Хакасия, Приморский и Хабаровский края, а также Иркутская область.

Региональный мониторинг рисков недобросовестных действий в обязательной «автогражданке» Банк России ведет с октября 2019 года и ежеквартально публикует его результаты на своем сайте. В документе анализируются такие показатели, как частота страховых случаев, средняя выплата и ее коэффициент. По итогам такого анализа регионы в зависимости от количества баллов относятся к одной из трех зон: «красной», «желтой» или «зеленой». Регионы покидают «красную» зону благодаря действиям по борьбе с противоправными практиками, которые были определены по итогам проведенных Банком России межведомственных региональных совещаний. На 1 января 2024 года в «красной» зоне оставались республики Дагестан и Ингушетия, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Новосибирская область. Подробнее о ситуации в отдельных регионах читайте в свежем выпуске мониторинга. Фото на превью: SteveWoods / Shutterstock / Fotodom

