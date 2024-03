Финансовые новости: Регулятор рекомендует банкам и МФО простить долги погибших в «Крокус Сити Холле»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Организации вправе сделать это без обращения наследников.

Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах. По всем возникающим вопросам и за разъяснениями можно обращаться по телефонам горячей линии Банка России: 8 (800) 250-15-24 и 8 (495) 771-44-20. Фото на превью: Михаил Терещенко / ТАСС

