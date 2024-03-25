Финансовые новости: Обновление тестового полигона Т0 до версии SPECTRA 7.21

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 1-ого апреля 2024 года тестовый полигон Срочного рынка Т0 будет недоступен в связи с обновлением версии SPECTRA до 7.21.

Плановая дата возобновления доступности полигона – 3 апреля 2024.

Просим подготовить ваши системы к предстоящим изменениям.

Список изменений версии, ссылки на документацию и дистрибутивы: https://www.moex.com/n67141



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