Финансовые новости: Банк России с апреля повышает коэффициенты по операциям с участием центрального контрагента (25.03.2024)

Банк России с апреля 2024 года повышает коэффициенты по операциям с участием центрального контрагента, применяемые для расчета размера обязательных резервов кредитных организаций1:

на 0,05, до 0,25, — по обязательствам в валюте Российской Федерации;

на 0,02, до 0,07, — по обязательствам в валютах недружественных стран;

на 0,2, до 0,4, — по обязательствам в валютах иных стран.

Коэффициенты повышены в связи с ростом доли обязательств перед некредитными организациями по операциям с участием центрального контрагента, подлежащих резервированию, в общем объеме таких операций.

Новые коэффициенты применяются начиная с расчета размера обязательных резервов кредитных организаций за апрель 2024 года.

1 Порядок расчета установлен Положением Банка России от 11.01.2021 № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».

