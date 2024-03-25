Финансовые новости: Банк России с апреля повышает коэффициенты по операциям с участием центрального контрагента (25.03.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России с апреля 2024 года повышает коэффициенты по операциям с участием центрального контрагента, применяемые для расчета размера обязательных резервов кредитных организаций1:
на 0,05, до 0,25, — по обязательствам в валюте Российской Федерации;
на 0,02, до 0,07, — по обязательствам в валютах недружественных стран;
на 0,2, до 0,4, — по обязательствам в валютах иных стран.
Коэффициенты повышены в связи с ростом доли обязательств перед некредитными организациями по операциям с участием центрального контрагента, подлежащих резервированию, в общем объеме таких операций.
Новые коэффициенты применяются начиная с расчета размера обязательных резервов кредитных организаций за апрель 2024 года.
1 Порядок расчета установлен Положением Банка России от 11.01.2021 №
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.