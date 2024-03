Участникам и гостям XIII Международного форума «Атомэкспо-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

25–26 марта на федеральной территории «Сириус», в парке науки и искусств «Сириус», состоится международный форум «Атомэкспо-2024».

Уважаемые друзья!

Приветствую вас в Сочи на международном форуме «Атомэкспо-2024», где представители профессионального сообщества, ведущих компаний из России, стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки смогут обсудить актуальные задачи, а также обменяться опытом, укрепить партнёрские отношения.

Изменение климата, глобальное потепление, экологические проблемы – всё это влияет на окружающую среду. Поэтому в настоящее время усилия государств направлены на использование альтернативных источников энергии. Атом – один из них. Он обладает уникальными характеристиками, является самым чистым, занимает лидирующее место по минимизации выбросов CO 2 . По поручению Президента России ведётся активная деятельность по наращиванию его доли в общем энергобалансе страны.

Важно, что на форуме будут затронуты ключевые аспекты вклада отрасли в сокращение углеродных выбросов. Особое внимание уделено процессу перехода к двухкомпонентной атомной энергетике и перспективным разработкам в области генерации энергии четвёртого поколения. Уверен, что состоится конструктивная дискуссия, а ваши инициативы помогут дальнейшему развитию ядерных технологий, укреплению технологического суверенитета.

Желаю участникам продуктивной работы, новых деловых контактов и всего наилучшего.

М.Мишустин

