Социальный бизнес поборется за Всероссийскую Премию «Импульс добра»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

К участию в конкурсе приглашены социальные предприниматели и те, кто публично продвигает развитие этого направления, общественные деятели, представители СМИ и органов государственной власти. Организатор – Фонд «Наше будущее».

«Сегодня в России действуют более 10 тысяч социальных предприятий, они ежегодно помогают более 650 тысячам человек. Поэтому социальный бизнес – это всегда история про развитие человеческого капитала. Его популяризация и продвижение – важная задача. Всероссийская Премия «Импульс добра» решает ее: номинанты являются настоящими амбассадорами социального предпринимательства», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В 2024 году призовой фонд впервые составит 4,25 млн рублей, а размер каждой номинации увеличен до 850 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 31 марта 2024 года.

«В этом году мы готовимся отметить лучшие идеи и инициативы, способствующие развитию социального предпринимательства. Премия «Импульс добра», представленная в форме масштабного Фестиваля, подтвердила, что подобные мероприятия вдохновляют участников, обогащают их знаниями и придают энергии для дальнейшей работы, – рассказала Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. – Ключевые идеи социального предпринимательства возможно объединять с потенциалом искусственного интеллекта, что значительно улучшит качество жизни людей, но это невозможно сделать без участия человека. Поэтому центральной темой нашего мероприятия в 2024 году стала концепция «будущее с человеческим лицом». В ходе открытого диалога с экспертами и представителями сообщества мы собираемся обсудить, как объединить усилия в области технологий, искусственного интеллекта и человеческого потенциала».

В этом году проекты претендентов отберут в 6 номинациях:

«Лучший социальный предприниматель России» – номинация для руководителей, которые успешно реализуют уникальные социально-предпринимательские проекты и вносят важный вклад в развитие доброго бизнеса.

«Открытие года» – номинантов приглашают рассказать о результатах реализации бизнес-решений, направлений, сервисов или иных проектов, которые в 2023 году получили широкое общественное признание и показали масштабный социально-экономический эффект.

«Амбассадор социального предпринимательства: Инфлюенсер» – здесь выдвигается социальный предприниматель, общественный деятель, эксперт, лидер мнений, блогер, который активно рассказывает о социальном предпринимательстве, создает социально значимый контент.

«Амбассадор социального предпринимательства: Компания-лидер» – поощряется компания (юридическое лицо) за развитие социального предпринимательства и достигнутые результаты в области продвижения социального предпринимательства.

«Амбассадор социального предпринимательства: СМИ» – номинация для средств массовой информации, которые освещают тему социального предпринимательства.

«Амбассадор социального предпринимательства: Представитель государственной власти» – здесь поощряется государственная/муниципальная бюджетная организация или физическое лицо – государственный служащий. Лауреату данной номинации вручают диплом и статуэтку без денежной премии.

Лауреатов Премии «Импульс добра» определяет Общественный совет Фонда «Наше будущее», в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председатель Общественного совета – Учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

Проведение церемонии награждения планируется в мае 2024 года.

С 2011 года на Премию поступило 2 870 заявок из 82 регионов России, наградами отметили 116 лауреатов. Победителями в разные годы становились: замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, заслуженные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский, компании HeadHunter, МТС, Первый канал, ТАСС, социальные предприниматели Павел Фролов, Роман Аранин, Федор Беломоев, Мария Грекова и многие другие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI