Source: IMF – News in Russian

Содействие устойчивому экономическому росту Китая

Выступление директора-распорядителя Кристалины Георгиевой

24 марта 2024 года, ПЕКИН

25 марта 2024 г.

Уважаемые гости, дамы и господа, доброе утро!

Я хотела бы поблагодарить принимающую сторону за приглашение принять участие в дискуссии о непрерывном развитии Китая в начале года Дракона, который обещает стать значимым для мировой экономики и для Китая.

Мировая экономика

В предстоящем году всему миру потребуется тщательно выверять меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, чтобы обеспечить «мягкую посадку» — снижение инфляции при стабильном сохранении роста в области положительных значений. Перед многими центральными банками стоит трудная задача — принимать, основываясь на имеющихся данных, решения о том, когда и на сколько снижать процентные ставки. Ониуже не могут просто следовать примеру других, поскольку темпы дезинфляции и экономического роста в разных странах различаются.

Этот год также будет непростым для бюджетных органов большинства стран — им необходимо принять меры консолидации, с тем чтобы сократить долг и восстановить буферные резервы, и в то же время обеспечить финансирование цифровой и экологической трансформации экономики своих стран.

К счастью, мировая экономика оказалась удивительно устойчивой к потрясениям последних лет. Такая устойчивость в основном обусловлена сильными макроэкономическими показателями в большинстве стран с развитой экономикой и стран с формирующимся рынком, а также активной динамикой потребительских и государственных расходов. Рынки труда справились с потрясениями, а цепочки поставок нормализовались.

Поэтому, несмотря на повышение мировых процентных ставок, мы прогнозируем экономический рост более чем на 3 процента в этом и следующем году. Инфляция во многих странах остается выше целевого уровня, но мы ожидаем ее дальнейшее снижение. Здесь в Азии ситуация несколько иная, поскольку инфляция повысилась не так значительно, как в других регионах, и снижается быстрее. Как следствие, процентные ставки повысились не так сильно.

Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что рост мировой экономики составит приблизительно 3 процента, это слабый показатель по историческим меркам — в среднем в предшествовавшее пандемии COVID десятилетие среднегодовой показатель составлял 3,8 процента. Низкие темпы роста производительности и высокие уровни задолженности создают проблемы для всех, но особенно для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Кроме того, геополитическая напряженность оказывает влияние на торговлю и потоки капитала, которые в последние десятилетия были важнейшими факторами экономического роста.

Хорошая новость заключается в том, что цифровая и «зеленая» трансформации открывают возможности для ускорения роста производительности и повышения уровня жизни. Основательные структурные реформы могут улучшить условия для предпринимательства, инноваций и высоких экономических показателей.

Новая эпоха высококачественного роста в Китае

При более подробном анализе ситуации в Китае мы наблюдаем сильное оживление экономической активности в 2023 году после пандемии COVID, с темпами роста выше пяти процентов.

В среднесрочной перспективе Китай продолжит вносить важный вклад в рост мировой экономики. Низкие темпы роста производительности и старение населения являются негативными факторами для экономического роста, но в то же время имеются огромные возможности.

Китаю предстоит выбрать один из двух путей — полагаться на меры, которые были действенными до сих пор, или обновить свою экономическую политику для новой эпохи высококачественного роста.

Согласно нашему анализу, с помощью комплексной программы реформ, направленных на развитие рыночной экономики, Китай может добиться значительно более быстрых темпов роста, чем при сценарии без изменений. Этот дополнительный рост будет соответствовать расширению реальной экономики на 20 процентов в течение следующих 15 лет — по сегодняшним меркам это равносильно добавлению в экономику Китая 3,5 триллиона долларов США.

Каковы же составляющие такой программы реформ?

Все начинается с прочных основных макроэкономических показателей. Мне было очень отрадно услышать о приверженности обеспечению прочных экономических показателей и сильных институтов здесь в Китае. Десятилетия впечатляющего экономического роста в Китае обеспечили значительное повышение уровня жизни и достаточные резервы для проведения политики в целях решения наиболее насущных краткосрочных задач. Они включают в себя перевод сектора недвижимости на более устойчивую основу и снижение рисков, связанных с задолженностью местных органов государственного управления. Решение этих задач имеет важное значение для плавного перехода к новой эпохе высококачественного роста. Наш анализ показывает, что решительные шаги по сокращению объемов незавершенного жилищного строительства и расширение возможностей для рыночных коррекций в секторе недвижимости могут ускорить решение текущих проблем в секторе недвижимости, а также повысить потребительскую уверенность и доверие инвесторов.

Ключевой характеристикой высококачественного роста должно стать повышение упора на внутреннее потребление. Оно зависит от повышения покупательной способности отдельных лиц и семей. Система социального обеспечения Китая охватывает больше людей, чем какая-либо другая на планете. Однако есть возможность еще больше расширить ее охват и увеличить льготы, например, за счет укрепления пенсионной системы с соблюдением бюджетной ответственности.

Внутреннее потребление также зависит от роста доходов, который, в свою очередь, зависит от производительности капитала и труда. Такие реформы, как укрепление делового климата и обеспечение равных условий для частных и государственных предприятий, улучшат распределение капитала. Инвестиции в человеческий капитал (в образование, обучение на протяжении всей жизни и переквалификацию), а также в качественное здравоохранение обеспечат повышение производительности труда и рост доходов.

Это особенно важно с учетом стремления Китая воспользоваться возможностями, которые открывает «взрывное развитие» ИИ. Готовность стран к миру искусственного интеллекта больше не является целью на будущее — это уже вопрос сегодняшнего дня. МВФ определил четыре области, которые имеют решающее значение для готовности стран к внедрению ИИ: цифровая инфраструктура, человеческий капитал и рынки труда, инновации, а также регулирование и этика. Проведенный нами анализ показывает, что с точки зрения готовности к применению ИИ Китай находится в авангарде стран с формирующимся рынком, чему способствует хорошо развитая цифровая инфраструктура. Установление надежной нормативной основы в отношении ИИ и укрепление экономических связей с другими странами-новаторами помогут Китаю двигаться вперед.

Аналогичным образом, Китай обладает огромным потенциалом в продвижении «зеленой» экономики. Он уже является мировым лидером по внедрению возобновляемых источников энергии и быстро делает успехи в развитии экологически чистого транспорта. Сохранение его ведущей роли имеет жизненно важное значение для преодоления глобального климатического кризиса. Развитие достигнутых в последние годы успехов по увеличению доли электроэнергии, продаваемой по рыночным ценам, сделает процесс сокращения выбросов углекислого газа в Китае еще более эффективным. То же самое можно сказать о распространении системы торговли квотами на выбросы на промышленный сектор.

Предстоящие изменения будут непростыми. Выдающиеся успехи Китая в области развития принесли огромную пользу сотням миллионов людей. Более молодые поколения, которые всю жизнь живут в условиях исключительно высоких темпов роста, переживают то же, через что многие страны прошли раньше, когда экономика достигает зрелости и рост замедляется.

Однако этот переход от высоких темпов роста к высокому качеству роста является правильным выбором пути, и Китай полон решимости его сделать. Как признает правительство, высококачественное развитие в конечном итоге зависит от реформ. МВФ твердо намерен выступать партнером в этой работе, в том числе посредством нашего постоянного диалога по вопросам экономической политики и взаимного обучения ― атакже совместно работать над решением глобальных проблем, таких как фрагментация, изменение климата и задолженность.

Сотрудничество приносит пользу всем

Международное сотрудничество в нашем взаимосвязанном мире имеет первостепенное значение для решения этих проблем, которые, как мы знаем, в несоизмеримо большой степени затрагивают наиболее уязвимых членов нашего глобального сообщества. В МВФ весь мир объединяет усилия для решения проблем, и мы ценим неизменную поддержку нашей работы со стороны Китая.

Китай способствует укреплению финансового потенциала МВФ посредством взносов в наш инструмент льготного кредитования для стран с низким доходом ― недавно созданный нами механизм финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, а также наши инициативы по развитию потенциала. Китай продемонстрировал выдающиеся лидерские качества, содействуя достижению соглашения об увеличении постоянных ресурсов МВФ на 50 процентов.

Мы также отмечаем важную роль Китая в урегулировании критической ситуации, связанной с задолженностью, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Поскольку многие страны находятся в критической долговой ситуации или близки к ней, кредиторам необходимо многое сделать, чтобы ускорить процесс облегчения бремени задолженности, и мы надеемся на дальнейшее активное участие в этом Китая.

Благодаря отличающим Дракона динамизму, уверенности и удаче, а также возрождению духа международного сотрудничества Китай и весь мир могут вместе справиться с сегодняшними трудностями ради более благополучного будущего для всех.

Спасибо за внимание!

Департамент коммуникаций МВФ

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