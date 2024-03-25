Серебряные медали Универсиады завоевала сборная НГУ по бадминтону

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Прошли соревнования по бадминтону в зачет 47 Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области. Наша команда, как и в прошлом году, показала отличный результат и заняла второе место, уступив только сборной СГУПС.
Честь нашего университета защищали:
Игорь Гришко, ФФ
Елена Юношева, ММФ
Никита Линев, ГИ
Анастасия Молодцова, ММФ
Ибрахим Фат Ауди, ИМПЗ
Рабии Хамидреза, ИМПЗ
Анна Степанова, ЭФ
Анна Некрасова, ИИР
С командой работает тренер Михаил Хрущев.
Поздравляем спортсменов с медалями Чемпионата вузов и желаем дальнейших успехов!
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