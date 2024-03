Серебряные медали Универсиады завоевала сборная НГУ по бадминтону

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Прошли соревнования по бадминтону в зачет 47 Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области. Наша команда, как и в прошлом году, показала отличный результат и заняла второе место, уступив только сборной СГУПС.

Честь нашего университета защищали:

Игорь Гришко, ФФ

Елена Юношева, ММФ

Никита Линев, ГИ

Анастасия Молодцова, ММФ

Ибрахим Фат Ауди, ИМПЗ

Рабии Хамидреза, ИМПЗ

Анна Степанова, ЭФ

Анна Некрасова, ИИР

С командой работает тренер Михаил Хрущев.

Поздравляем спортсменов с медалями Чемпионата вузов и желаем дальнейших успехов!

