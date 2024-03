Source: MIL-OSI Russian Language News

Именно! Такое искусство, как саунд-арт, целиком построено на эксплуатации не столько гармонии, сколько тембра, и потому является идеальным для того, чтобы слушать его на серьезной аудиоаппаратуре: она раскрывает суть происходящего. Саунд-арт — это музыка, избавленная от диктата мелодии, один из пиков развития человеческой художественной культуры, который состоит, с одной стороны, из создания звуковых полотен, но настолько же и из системы принципов и технологии восприятия этих полотен. Поэтому здесь оборудование для воспроизведения звука и его создание концептуально смыкаются, и в результате ты находишься в мире звуков, который благодаря современным технологиям можно создать для себя, жить в нём и постоянно открывать для себя его новые аспекты и глубины.

Я среди своих подписчиков пропагандирую саунд-арт уже давно и постоянно на разных аудиомероприятиях включаю пластинки своих любимых безумных исполнителей — а в Школе дизайна, оказалось, есть целая когорта людей, которые не просто его пропагандируют, а занимаются саунд-артом. Который, кстати, ничуть не хуже любого зарубежного, а может, даже и лучше, ибо самобытный. У нас же, например, синтезаторы свои, фирмы Soma Laboratory, и ими оснащено наше направление — эти синтезаторы, помню, мои английские коллеги просили привозить им в Лондон… Я встретился в аудиториях с теми, чьи записи в течение долгих лет слушал, чьи пластинки есть у меня в коллекции — с Куртом Лидвартом, создателем лейблов Mikroton Recordings и Ton Editions, с Глебом Глонти, создателем Kotä Records, наконец, с Алексеем Борисовым — живой легендой отечественной электронной музыки… Конечно, я не мог не примкнуть к этим людям.

