Реставраторы назвали главные задачи в развитии отрасли

В СПбГАСУ 20–23 марта состоялась IV Национальная (всероссийская) научно-практическая конференция с международным участием «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». Реставраторы из разных регионов России и из-за зарубежа, представители научных сообществ собрались на одной площадке, чтобы не просто осветить проблемы и пути развития отрасли в профессиональном кругу, но и принять резолюцию и впоследствии обсудить её на государственном уровне.

Собравшихся приветствует Светлана Головина

Первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина поприветствовала собравшихся и подчеркнула, что конференция объединяет профессионалов и позволяет им обмениваться опытом в отрасли, которая продолжает оставаться значимой в любые времена.

– Конференция, ставшая традиционной, показывает свою эффективность. Я уверена, что и на этот раз она станет широким общественным событием и даст импульс к новым профессиональным свершениям, — отметила Светлана Головина.

Профессор кафедры градостроительства СПбГАСУ Сергей Семенцов подчеркнул, что на конференции ежегодно поднимаются актуальные вопросы, поэтому она вызывает большой профессиональный интерес.

– В этом году мы дополнили программу секцией, посвящённой проблемам подготовки архитекторов-реставраторов и реставраторов прикладных профессий. Историческое наследие с одной стороны, современные градостроительство и архитектура с другой повсеместно не стыкуются между собой, что создаёт сложности в процессе сохранения исторического наследия. Чтобы его сберечь, в нашей стране ежегодно должны работать не менее трёх миллионов реставраторов разных специальностей, из которых триста тысяч архитекторов-реставраторов. В настоящее время нет возможности подготовить столько специалистов. Ситуацию осложняет и то, что только три профессии – архитектор, градостроитель, архитектор-реставратор – имеют профстандарты, — подчеркнул специалист.

Сергей Семенцов, Михаил Мильчик и Ксения Губинская

С тем, что реставрация переживает глубокий кризис, согласился искусствовед, член Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга и Министерстве культуры РФ Михаил Мильчик. Он пояснил, что реставрация – полифоническая отрасль, в ней невозможно работать без знания архитектуры и её истории, технологий, археологии, поэтому она требует разносторонних профессионалов. Но отрасль переживает кризис и в силу иных причин.

– Организация реставрационного дела в нашей стране далека от совершенства. Сейчас главным критерием конкурсов на реставрационные работы стала их стоимость. Реставрация требует солидных вложений, тем не менее, именно заявленная низкая цена влияет на выбор подрядчика. Кроме того, отрасль ограничена жёсткими законодательными рамками. В такой ситуации подобные встречи дают нам возможность совместно сделать несколько важных шагов к разрешению проблем, – полагает Михаил Мильчик.

Выступает Алексей Михайлов

Реставрация действительно находится в зоне турбулентности, и кризис в ней отрицать нельзя. Это подтвердил первый заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Алексей Михайлов. Однако он напомнил, что кризис открывает возможности для поиска новых путей развития отрасли.

– Работа по созданию и утверждению профстандартов продолжается, поэтому определённая трансформация будет, – резюмировал он.

Заместитель председателя Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Ксения Губинская отметила эффективное взаимодействие высших учебных заведений и органов государственной власти. Результатом такого взаимодействия стали более 150 курсовых проектов и дипломных работ обучающихся профильных вузов, включая СПбГАСУ, посвящённых реставрации исторических и архитектурных памятников региона и перспективных для практического воплощения. Тесное взаимодействие органов власти, вузов, профессиональных сообществ и коммерческих компаний позволит разрабатывать решения, необходимые для развития отрасли и преодоления кризиса в ней.

Екатерина Возняк

Декан архитектурного факультета СПбГАСУ, заведующая кафедрой архитектурного и градостроительного наследия Екатерина Возняк добавила, что на кафедре успешно действуют макетные мастерские, кабинет по реставрации мозаики, и коллектив готов к сотрудничеству со всеми названными структурами в совершенствовании образовательного процесса, а также в решении актуальных вопросов.

Президент Ассоциации реставраторов, исполняющая обязанности директора Международного центра реставрации Татьяна Черняева привела примеры такого эффективного сотрудничества. Общественные организации стали связующим звеном между бизнесом, государственной властью, реставраторами и вузами.

– Роль общественных организаций в развитии отрасли сложно переоценить. Мы оказываем различную поддержку специалистам, ориентируем их на отраслевом рынке, делимся нужными контактами, входим в общественные советы при органах власти, где в обсуждении регуляторных мер представляем интересы реставраторов. Кроме того, развиваем международное сотрудничество, тем самым открывая новые территории возможностей, – отметила Татьяна Черняева.

Татьяна Черняева

По её словам, сегодня важно не только обучать будущих реставраторов, но и с первых курсов вовлекать их в профессиональную деятельность, развивать наставничество и оказывать финансовую помощь молодым специалистам. Последняя мера поддержки уже практикуется в Ленинградской области.

– Только так мы можем подготовить нужные кадры, без которых выход из кризиса невозможен. В музейной реставрации достаточно художников-реставраторов, поэтому в этой области и наблюдается рост производственных работ и заработной платы специалистов. В архитектурной реставрации всё гораздо сложнее. С 2014 года многие реставрационные организации закрылись. И, если проектные мастерские пока ещё на плаву, то число производственных снизилось до критического минимума. Мы готовы внести свои предложения по развитию отрасли, –рассказала Татьяна Черняева.

Поддержав всё вышесказанное, основной организатор конференции, архитектор-реставратор, доцент кафедры архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ Надежда Акулова предложила подготовить совместную резолюцию по итогам конференции, внеся в неё все самые актуальные проблемы с рекомендациями по их решению.

О том, какие меры принимаются и планируются в «реставрировании» отрасли, участники конференции обсудили в рамках тематических секций и круглых столов.

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов.

