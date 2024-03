Развитие Российско-Африканского сетевого университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет продолжает активно развивать проект Российско-Африканского сетевого университета (РАФУ), координатором которого стал в 2023 г. 19 марта в Москве состоялась встреча проректора по международной деятельности СПбПУ Дмитрия Арсеньева, руководителя проектного офиса РАФУ Максима Залывского и заместителя начальника Управления международного образования Аллы Мазиной с директором Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Ксенией Тринченко. В ходе встречи СПБПУ представил план мероприятий РАФУ на 2024 г в рамках министерского государственного задания.

Директор департамента отметила эффективность проделанной работы Политеха в рамках координации консорциума и высокое качество изменений, внесённых в организацию и проведение мероприятий под эгидой РАФУ. Ксения Тринченко выразила уверенность в том, что Политех будет расширять географию участников РАФУ на Африканском континенте, а Министерство готово поддерживать инициативы консорциума в реализации приоритетных направлений деятельности.

Проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев выразил благодарность за доверие, эффективную коммуникацию и поддержку в организации мероприятий в рамках консорциума, включая участие во Всемирном фестивале молодежи — 2024, где состоялась стратегическая сессия «Российско-африканский сетевой университет: международное сотрудничество» и прошла мастерская проектов «Знания объединяют континенты», в ходе который университеты-участники РАФУ представили свои передовые разработки.

Стороны пришли к договоренности о дальнейшей координации деятельности РАФУ между проектным офисом и Департаментом международного сотрудничества, а также утвердили сформированный план работ консорциума РАФУ на 2024 год.

В этот же день представители Политеха встретились в Москве с атташе по культуре Египта Мохамедом Ибрахимом Мохамедом Эльсергани по инициативе египетской стороны. На встрече обсудили актуальную ситуацию российско-египетского сотрудничества в сфере образования и науки, была представлена деятельность РАФУ. Господин Мохамед Эльсергани выразил уверенность в увеличении заинтересованности египетских абитуриентов в российском образовании, особенно в инженерно-технических специальностях, IT и биомедицине. Стороны обсудили возможности создания совместных сетевых программ по треку магистратуры и информационного центра СПбПУ и РАФУ в Египте.

Создание совместных сетевых программ и информационного центра в Египте могло бы расширить перспективы для обмена знаниями и опытом между университетами. Надеюсь, что эти плодотворные инициативы принесут много положительных результатов и российско-египетское сотрудничество в сфере образования и науки выйдет на качественно новый уровень , — подвёл итог встречи Дмитрий Арсеньев.

