Профессор Александр Черных удостоился двух наград

Александр Черных

Заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций, доктор технических наук, профессор СПбГАСУ Александр Черных стал лауреатом премии им. И. А. Гришманова в области науки, техники и организации производства промышленности строительных материалов, конструкций и строительной индустрии.

Премию учредила Российская инженерная академия для поощрения специалистов, внёсших существенный вклад в науку, технику, профессиональное образование, организацию производства строительных материалов и конструкций.

Александр Григорьевич также удостоен ордена «За заслуги в строительстве» за многолетний добросовестный, плодотворный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. Это высшая ведомственная награда работников строительного комплекса, учреждённая Российским союзом строителей.

Александр Черных – автор 185 научных и методических работ, включая 9 учебных пособий и 6 научных монографий. Под его руководством подготовлено 10 кандидатов наук. Он возглавляет Ассоциацию деревянного домостроения, входит в состав подкомитета ТК-465 по деревянным конструкциям и в рабочую группу по развитию научных исследований и нормативно-технической документации по деревянному домостроению при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Александр Черных является инициатором и организатором Международной научно-практической конференции «Инновации в деревянном строительстве». В СПбГАСУ на него возложены обязанности председателя докторского совета по защите диссертаций по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения».

Поздравляем Александра Григорьевича с заслуженными наградами и 70-летним юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших профессиональных успехов.

