Проректор по молодёжной политике встретилась с новыми главами студсоветов факультетов и участниками Всемирного фестиваля молодёжи

Обучающиеся СПбГАСУ, принявшие участие во Всемирном фестивале молодёжи: Анна Кожемяк, Ксения Перхурова, Антония Ангелова и Станислав Ротманский

В СПбГАСУ в прошлую пятницу состоялась встреча проектора по молодёжной политике Ирины Луговской и сотрудников управления молодёжной политики с обновлённым после выборов составом руководителей студенческих советов факультетов: Романом Синельниковым (строительный факультет), Анастасией Федаковой (архитектурный факультет), Ренатой Хажиевой (факультет судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте), Софьей Александровой (факультет инженерной экологии и городского хозяйства), Екатериной Кашицыной (автомобильно-дорожный факультет) и Яной Степановой (факультет экономики и управления).

Открывая заседание, Ирина Луговская поздравила председателей факультетских студенческих советов с победой на выборах, пожелала им успехов и рассказала о важности занимаемых ими должностей: «От председателей студенческих советов зависит очень многое, в их руках практически вся жизнь факультета. Они взаимодействуют со старостами, с деканатами, способствуют максимальному вовлечению обучающихся в интересную, насыщенную студенческую жизнь». Присоединяясь к поздравлениям, начальник управления молодёжной политики Ирина Нурыева от лица всего коллектива выразила готовность оказывать содействие в реализации новых студенческих проектов и инициатив.

На встречу с новым активом студенческого совета были приглашены обучающиеся СПбГАСУ – участники Всемирного фестиваля молодёжи. Они рассказали о том, как прошли трудный путь конкурсного отбора, и поделились яркими впечатлениями.

Антония Ангелова, председатель Совета иностранных обучающихся СПбГАСУ, аспирантка второго курса архитектурного факультета: «Мне как архитектору была интересна современная концепция стилизованного под международный аэропорт выставочного пространства университета “Сириус”, где на стойках регистрации мы получили посадочный талон и начали своё путешествие! Приятным сюрпризом от организаторов фестиваля стал Чебурашка – талисман ВФМ».

Станислав Ротманский, руководитель отдела корреспонденции в студенческом медиацентре СПбГАСУ, активист студенческого медиацентра Минобрнауки, участник проекта «Твой ход», студент второго курса ФСЭиПСТ: «Своё приглашение на фестиваль я получил на 23 февраля. Это стало настоящим подарком. Неделя насыщенной программы фестиваля пролетела, как один день! Мне удалось побывать на церемониях открытия и закрытия фестиваля. Появление в зале президента нашей страны было встречено с восторгом: молодёжь из разных стран скандировала: “Россия!”. Вообще, меня поразило отсутствие языкового барьера: многие иностранцы неплохо говорили по-русски. Так, команда ребят из Мексики передала привет СПбГАСУ. Я снял несколько видеороликов, обязательно их покажу».

Участниками фестиваля от СПбГАСУ также стали Ксения Перхурова, руководитель нескольких молодёжных проектов, активист Межвузовского студенческого городка, студентка третьего курса автомобильно-дорожного факультета, и Анна Кожемяк, участница всероссийского проекта «Твой ход», студентка первого курса строительного факультета.

Напомним, что фестиваль проходил с 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории «Сириус» и принял 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности.

