Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко провёл совещание по проведению приёмной кампании в вузах

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по проведению приёмной кампании в вузах. В мероприятии приняли участие Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, а также представители Министерства труда и социальной защиты, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

На совещании определили статус готовности к старту приёмной кампании с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» и готовность организации приёма на целевое обучение с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (платформа должна быть доработана Рострудом до 1 мая).

Вице-премьер отметил, что приёмная кампания в вузах стартует 20 июня.

«В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин подчеркнул важность повышения качества и потенциала всей высшей школы. В этом году общее количество абитуриентов вузов может превысить 1 миллион человек. Мы должны создать все необходимые условия для поступления. Количество бюджетных мест в этом году превышает 620,5 тыс. Важно реализовать удобную и прозрачную систему конкурса абитуриентов. Ключевой инструмент для решения этой задачи – суперсервис “Поступление в вуз онлайн„. Необходимо также держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Валерий Фальков отметил, что между Минобрнауки, Минцифры, Рособрнадзором и Минтрудом подписана и реализуется «дорожная карта» об организации проведения приёмной кампании текущего года.

«По количеству заявлений в вузы и отзывам абитуриентов об использовании суперсервиса мы видим, что этот инструмент понятен и удобен для молодёжи. Конечно, любая цифровая система нуждается в постоянном обновлении, чтобы отвечать ещё большему количеству запросов пользователей. Нет сомнения, что наша межведомственная работа с коллегами обеспечит приёмную кампанию без перебоев и все, кто захочет прийти учиться в университет, смогут это сделать», – заключил Валерий Фальков.

Максут Шадаев в свою очередь подтвердил, что работа по подготовке суперсервиса к приёмной кампании идёт в штатном режиме.

«Сервис по поступлению в вуз онлайн технически готов к старту приёмной кампании. В этом году мы расширяем функционал: с помощью портала госуслуг абитуриенты смогут заключить с работодателем договор целевого обучения. По такому договору студент может на протяжении всего обучения получать поддержку от работодателя, а затем гарантированно к нему трудоустроиться. Сервис оказался востребованным в прошлом году, с его помощью абитуриенты подали 2,2 млн заявлений в вузы. Рассчитываем, что в этом году этот показатель будет значительно больше», – отметил глава Минцифры.

Напомним, на 2024/2025 учебный год вузам распределено 621 321 бюджетное место, из них 29 304 места – университетам новых регионов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI