Политех на Петербургском международном образовательном форуме

С 25 по 29 марта в Санкт-Петербурге проходит XIV Петербургский международный образовательный форум (ПМОФ) — центральное событие в сфере образования, обмена опытом и дискуссий ведущих экспертов и практиков. В форуме участвуют делегации из всех регионов Российской Федерации и ряда зарубежных стран. В программе запланированы стратегические сессии, конференции, семинары, мастер-классы — всего 450 мероприятий различных форматов на 235 площадках Северной столицы.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого участвует в 54 событиях форума. Кроме того, в этом году Политех стал организатором мероприятий в рамках ПМОФ-2024. Основная цель участия Политехнического университета — познакомить сотрудников образовательных учреждений, учителей школ, гимназий, специалистов по профориентационной работе, сотрудников колледжей с возможностями, который предоставляет вуз для школьников, проинформировать и презентовать программы и мероприятия, которые помогают абитуриентам познакомиться с университетом задолго до решающего выбора высшего учебного заведения и будущей профессии.

Первым событием Петербургского международного образовательного форума с участием Политеха стало открытие финала Всероссийских междисциплинарных технологических соревнований для обучающихся «Техно-вызов: инженеры будущего», организованных Инженерно-технологической школой № 777 Санкт-Петербурга. С приветственным словом к участникам интеллектуальных состязаний обратилась проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова. Она пожелала ребятам успехов в развитии инженерных и исследовательских навыков. Задания для школьников разработали студенты Политеха Алексей Ленских, Алексей Персидский и Владимир Марин.

На фестивале «ПрофВыбор: развитие образовательной среды профессионального самоопределения» руководитель Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций СПбПУ Николай Снегирёв принял участие в панельной дискуссии «Социальное партнёрство в реализации профориентационных программ». Главная цель фестиваля — презентация успешных педагогических практик ранней профессиональной ориентации обучающихся с использованием оборудования учебно-исследовательских школьных лабораторий.

Политехнический университет ведёт масштабную работу по профориентации школьников. Но ведь недостаточно просто организовать мероприятие для небольшого круга заинтересованных лиц. Важно рассказать и презентовать программы университета для школьников и учащихся колледжей и техникумов, чтобы у каждого, кто задумывается над выбором вуза, была возможность познакомиться и иметь представление, кем он хочет быть. Прекрасная возможность сделать осознанный выбор — это знакомство с университетом на групповых экскурсиях и на Дне открытых дверей вуза , — рассказал Николай Снегирёв.

Директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Ольга Власова выступила на пленарном заседании II Всероссийской научно-практической конференции «Вклад в технологический суверенитет страны: возможности непрерывного естественно-научного образования». В центре внимания конференции — теоретические и прикладные аспекты организации естественно-научной предпрофессиональной подготовки учащихся и возможность получения первой профессии на школьной скамье.

На дискуссионной площадке «Проект „Компас“: время сверить маршруты» выступил доцент Высшей школы лингвистики и педагогики СПБПУ Константин Захаров. Темой его выступления стали «Варианты сотрудничества ВУЗ-Школа в рамках кластера психолого-педагогических классов». На сессии будет представлен опыт работы с классами психолого-педагогической направленности, реализуемый через сетевое взаимодействие между образовательными организациями района.

Также Политех принял участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Лучшие практики организации воспитательной работы в образовательных организациях, реализующих программы СПО», где спикером выступили методист Института среднего профессионального образования (ИСПО) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Евгения Линёва и заместитель директора по учебно-воспитательной работе ИСПО Евгений Рыжков. Темой выступления стало «Электронное портфолио воспитательной деятельности как инструмент анализа и контроля реализации рабочей программы воспитания и ресурс мотивации к участию в воспитательной деятельности».

Завершающим событием первого дня форума, в котором приняли участие сотрудники Политеха, стал семинар «Особенности работы в профильных классах (медицинские классы и класс Роспотребнадзора)». Доцент Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Иван Сухов выступил с темой «Профильные образовательные программы по биоинженерии и биоинформатики для школьников».

Биоинженерия — это одно и самых быстроразвивающихся направлений в современной науке и технологиях. Погружение в область биоинженерии через обучение на профильных сменах «Биоинженерия и биоинформатика» поможет найти старшеклассникам свой путь в биомедицинской отрасли и стать в будущем её лидерами , — рассказал Иван Сухов.

