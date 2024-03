О переносе заключительного этапа олимпиады школьников по архитектуре и Дня открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые участники олимпиады школьников по архитектуре СПбГАСУ!

Заключительный (очный) этап олимпиады, отмененный из-за трагических событий в «Крокус сити холл», состоится в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 30 марта (I этап – «рисунок фрагмента интерьера») и 31 марта (II этап – «объемная архитектурная композиция»).

Регистрация участников – с 8.00-9.00 часов.

30 марта в 14.00 пройдет День открытых дверей архитектурного факультета.

Место проведения: 2-я Красноармейская ул., дом 4.

В связи с усилением мер безопасности просим участников мероприятий прибывать в университет заблаговременно. При себе необходимо иметь паспорт.

