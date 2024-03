Михаил Мишустин дал поручения по дальнейшей работе института кураторства федеральных округов вице-премьерами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Правительство продолжает работу в рамках института кураторства вице-премьерами федеральных округов. Перечень реализуемых территориями проектов будет расширен, а сами они актуализированы. Необходимые поручения по этому вопросу дал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, к 15 апреля Минэкономразвития по согласованию с вице-премьерами – кураторами федеральных округов должно подготовить предложения по пяти ключевым направлениям социально-экономического развития федеральных округов с учётом новой концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации, а к 15 мая – по критериям отбора и количеству проектов для мониторинга в рамках института кураторства.

По итогам этой работы перечень проектов будет актуализирован. Предложения по его корректировке и расширению, подготовленные совместно с главами регионов, вице-премьеры должны представить не позднее 15 сентября.

Параллельно Минэкономразвития поручено проработать вопрос приоритизации мер господдержки для реализации проектов в рамках института кураторства.

Институт кураторства федеральных округов вице-премьерами был введён в июле 2021 года. Его основная цель – повысить качество жизни в регионах и улучшить темпы их социально-экономического развития.

Комментируя результаты работы кураторов на стратегической сессии 27 февраля 2024 года, Михаил Мишустин отметил, что за два с половиной года этот институт позволил создать условия для сотрудничества регионов внутри федеральных округов, обеспечить эффективное взаимодействие территорий и округов с Правительством России, наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу и крупным холдингам.

«По данным мониторинга социально-экономической ситуации, в субъектах отмечается рост внебюджетных инвестиций – на конец 2023 года привлечено почти 9 трлн рублей, создано более 230 тыс. рабочих мест, предоставлено товаров и услуг на 6,5 млрд рублей», – уточнил Председатель Правительства.

