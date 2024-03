Марат Хуснуллин: Завершено строительство нового корпуса Третьяковской галереи в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин в День работника культуры посетил новый корпус Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной. Строительство объекта завершено, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Работники культуры вносят неоценимый вклад в сохранение и развитие культурного наследия, они поддерживают народные традиции и творческое развитие общества. Поэтому очень символично, что в их профессиональный праздник мы можем сообщить о вводе в эксплуатацию такого знакового объекта, как новый корпус Третьяковской галереи – одного из главных музеев нашей страны с мировым значением», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что у здания непростая судьба, его начали возводить ещё в 2007 году, но предыдущий подрядчик превратил его в долгострой. «По поручению Президента было выделено дополнительное финансирование, и после передачи объекта единому заказчику в сфере строительства, который хорошо зарекомендовал себя при строительстве непростых знаковых объектов, новый корпус музея наконец достроен», – подчеркнул он.

В новом корпусе Третьяковской галереи созданы экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив. В залах установлены трансформируемые перегородки, которые позволят более оперативно и удобно менять экспозиции в выставочных пространствах.

Марат Хуснуллин при осмотре здания отметил колоссальную работу, выполненную строителями. «Одной из главных особенностей и, безусловно, удачным архитектурным решением нового здания Третьяковки стал большой световой атриум с панорамным видом на Кадашёвскую набережную. Его установка увеличила и усилила естественное солнечное освещение внутри корпуса. Думаю, все любители искусства оценят результаты работы наших строителей», – сказал вице-премьер.

По словам генерального директора Третьяковской галереи Елены Проничевой, новое здание Третьяковской галереи – неоценимый подарок для музея и для всех поклонников искусства. «Оно открывает для нас новые возможности, и в первую очередь это суперсовременные реставрационные мастерские масляной живописи, которые позволят нам работать с крупноформатными работами. Новые пространства получат творческие мастерские, благодаря чему мы сможем существенно увеличить количество слушателей. Предусмотрен в новом здании и большой многофункциональный зал, в котором в мае пройдёт церемония вручения первой Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачёва. С июня здание в Кадашах будет работать как общественное пространство, а в ноябре в новых залах откроется первая выставка – “Передвижники„, которая станет самым масштабным проектом, посвящённым наследию передвижников, за последние 50 лет», – сказала Елена Проничева.

Как отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян, новый корпус и историческое здание музейного комплекса соединены 57-метровым пешеходным мостом, ключевая особенность которого – витражное остекление. «В первую очередь он будет предназначен для транспортировки экспонатов, картин и оборудования музея. После открытия корпуса переходом смогут пользоваться и посетители музейного комплекса для комфортного перемещения из одного здания в другое», – сообщил Карен Оганесян.

Фасад нового корпуса украшен репродукциями картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других известных русских художников. Всего на фасаде здания размещено 34 произведения живописи, обрамлённых широкими рамами из белого камня.

Москвичи и гости столицы смогут посетить новый корпус Третьяковской галереи уже в этом году.

