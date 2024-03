Доцент СПбГАСУ Юлия Леонтьева выступила в качестве эксперта на телеканале «78»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Юлия Леонтьева в эфире телеканала

Доцент кафедры строительной физики, электроэнергетики и электротехники СПбГАСУ Юлия Леонтьева выступила в качестве эксперта в программе «Телекурьер» на телеканале «78». В одном из домов по Миргородской улице в Петербурге нарушения влажностного режима технических помещений (подвалов) привели к обрушению части лестницы первого этажа и штукатурного слоя в местах общего пользования.

Юлия Николаевна дала следующую экспертную оценку и рекомендации: «Сырость в подвале возникла из-за закрытых продухов. Подвал не проветриваемый, поэтому бо́льшую часть года в подвале стоит вода, он сырой и мокрый. Как следствие – конденсат на металлических конструкциях, плесень на стояках. Деревянные конструкции лестниц оголены, значит, дерево начнёт гнить, и лестница станет небезопасной при эксплуатации.

Рекомендации: открыть продухи и обследовать лестничные пролёты на несущую способность косоуров и целостность заполнения швов между наборными ступенями».

Выпуск «Телекурьера» от 20 марта можно посмотреть на сайте телеканала «78»

