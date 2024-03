Дни Культуры пройдут в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» 26 марта состоится открытие тематических Дней Культуры. В рамках мероприятия пройдет презентация деятельности Компании по поддержке масштабных культурных проектов, направленных на возрождение духовных и национальных ценностей страны.

25 марта в России традиционно отмечается День работника культуры. «Роснефть» активно участвует в значимых событиях российской культурной жизни. Компания поддерживает проекты, каждый из которых становится значимым явлением и определяет культурный облик страны.

В рамках тематических дней, которые продлятся в павильоне «Роснефти» до 31 марта, посетители смогут узнать о возрождении Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. В августе 2021 года «Роснефть» завершила полномасштабные работы по реконструкции и реставрации обители. Коневский монастырь восстановлен с соблюдением мельчайших исторических деталей с привлечением высококлассных специалистов, художников и реставраторов. «Роснефть» обеспечила монастырь современной энергетической, телекоммуникационной, хозяйственно-бытовой и транспортной инфраструктурой.

31 марта в павильоне «Роснефти» выступит Хор Сретенского монастыря. Коллектив представит зрителям свою новую программу «Песни наших родителей». Компания поддерживает Хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив с большим успехом провел множество концертных туров.

Кроме того, гости выставки смогут принять участие в виртуальной экскурсии по Государственному Эрмитажу. В прошлом году при поддержке Компании в Эрмитаже открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвящённые периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. Экспозиция размещена в Главном музейном комплексе. Ранее при участии Компании в Эрмитаже прошли выставки «Линия Рафаэля», посвященная феномену Рафаэля Санти, «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания». Кроме того, в музее также работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

Дни Культуры в павильоне «Роснефть» включают также насыщенную образовательную программу. В рамках тематических дней представители Компании и деятели культуры расскажут о масштабных культурных проектах страны. С лекцией об истории Большого театра выступит Директор музея театра Лидия Харина. Александр Кибовский, заслуженный деятель искусств РФ, расскажет о влиянии искусственного интеллекта на культуру.

Ежедневно посетители смогут принять участие в тематических викторинах о культуре и мастер-классах по рисованию по мотивам картин великих русских художников и иллюстраторов, таких как Николай Рерих, Василий Ватагин и Дмитрий Митрохин. Кроме того, посетители увидят мультипликационный фильм «Выбор князя Владимира».

Об основных мероприятиях Дней Культуры в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на сайте «НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

25 марта 2024 г.

